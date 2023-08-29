Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri OSB'yi ziyaret etti

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, Kayseri OSB'deki fabrikaların ve üretim kapasitelerinin durumu hakkında bilgi paylaşıldı ve sanayicilerin sıkıntıları ve talepleri ele alındı.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve il yönetiminden oluşan AK Parti Heyeti, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimini ziyaret etti.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır ve Nihat Bozkurt, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp ile Bölge Müdürü Abdulmenap Esko, konuk heyeti karşıladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; Başkan Mehmet Yalçın tarafından Kayseri OSB'de kurulu bulunan fabrikaların ve üretim kapasitelerinin geldiği son konum hakkında bilgi paylaşıldı. Başkan Yalçın, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığındaki heyete, Kayseri OSB sanayicisinin sıkıntıları ve taleplerine ilişkin görüşlerini de aktardı. Kayseri OSB'de mobilya, çelik kapı sektörlerinin Türkiye'de lider konumda bulunduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, savunma sanayi ve diğer sektörlerde atılabilecek adımlara ilişkin görüşlerini ortaya koydu. Başkan Yalçın; Kayseri OSB'de kiracı konumunda çok sayıda sanayici bulunduğuna dikkat çektiği konuşmasında, kendilerine gelen arazi taleplerini karşılayabilmek için çaba gösterdiklerini kaydetti. Kayseri OSB'nin merkez OSB olması nedeniyle büyük yükün burada olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, Kayseri OSB'nin genişlemesi noktasında şehrin büyüklerinin yardımlarını esirgemeyeceklerine inandıklarını belirtti.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, Kayseri'deki tüm OSB'lerin sorunlarını ve çözüm noktasında yapılabilecekleri tespit etmek üzere ziyaretlerde bulunduklarını belirtti. Bu tür çalışmaları sürdüreceklerinin belirten Akar, Kayseri OSB yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretin sonunda, Başkan Yalçın tarafından bölge müdürlüğü binası karşısında yapımı planlanan iş merkezi ve hastane ile ilgili Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve beraberindeki heyete bilgi verildi.

AK Parti heyetinin ziyareti; günün anısına fotoğraf çekilmesinin ardından sonra erdi. - KAYSERİ