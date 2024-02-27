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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile resmi ziyaret çerçevesinde bir araya geldi. Görüşmede savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği İngiltere'de temaslarına başladı. İngiltere Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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