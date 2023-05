Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan seçim çağrısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seçimlerde tek engellerinin rehavet olduğunu belirterek, vatandaşların oy kullanmaya mutlaka gitmeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Biz başından beri bu seçimin nezaketle, karşılıklı saygı içerisinde tamamlanmasını arzu ettik. Bu konuda çalışmalarımız da böyle başladı. Bizim arzu ettiğimiz şey, vatanımızın ve milletimizin birliği bütünlüğü. Bir tarafta bekası, bir tarafta da rahatı huzuru. Zaten buna kimsenin itiraz ettiğini ben görmedim. Vatandaşlarımıza biz sonsuz şükran borçluyuz. İster merkezde isterse de ilçelerde olsun büyük bir coşkuyla ve teveccühle karşılandık. Onların borcunu ne yapsak ödeyemeyiz. Bizleri bağrına bastılar, bizi son derece yüksek bir motivasyonla da uğurladılar. Bu yaptığımız çalışmaların sonunda da 14 Mayıs seçimini gerçekleştirdik. 14 Mayıs'a gelinceye kadar yurtdışındakiler dahil bütün fitne fesat yuvaları Türkiye'ye karşı her türlü fitne ve fesadı, hileyi ortaya koydular. Her şeyi yaptılar. Fakat bunlar taraf oldular. Bunlar basın mensupları, tarafsız olmaları lazım ve yıllarca tarafsız olduklarını iddia ederek yaşadılar. O algıyı verdiler fakat gerçek bundan farklı oldu. Tüm bu yaptıklarının karşısında da asil milletimiz Cumhur İttifakı'nın tarafına geçti ve onları hüsrana uğrattı. Biz her gittiğimiz yerde diyoruz ki normal bir seçim değil bu. Bu bir zihniyet meselesi. Yerli ve milli duruştan bahsediyoruz. Bu da ne demek? Yani biz diyoruz ki terörle ilgili konuştuk bunun son bulması lazım, bundan kurtulmamız lazım. Terör örgütü elebaşları ne diyor? Bizim Cumhurbaşkanı adayımız şu diyor. Yine terörle ilgili bir partili siyasi kişi de on binleri yüz binleri salacağız diyor. Böyle farklı bir terim kullanıyor. Bir başkası bebek katilini bırakacağız diyor. Bir başkası özerklik vereceğiz diyor. Özerklik ne demek? Bölünmek demek. Sonuç olarak şu noktaya geliyoruz; Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindeyiz. Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu söz dinleyenlerin iktidara gelmesi için herkes çalıştı. Başaramadılar, başaramayacaklar. Bu mücadele devam edecek" dedi.

Akar, seçimlerde tek engelin rehavet olduğunu ve vatandaşların rehavete kapılmadan sandıklara gitmesi gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"28 Mayıs'ta ne olacak? Şu olacak; büyük bir çoğunlukla Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçilecek. İnancımız temennimiz bu. Burada da tüm vatandaşlarımıza şunu hatırlatmak istiyorum; bizim düşmanımız rehavet. Bizim rakibimiz falan yok, bizim karşımızdaki engel rehavet. Buna dikkat, nasılsa bu iş bitti geç gelelim, kalkamadım diye bir şey yok. Herkes gidecek, orada oylarını kullanacaklar ve bunun sonunda Cumhurbaşkanı yeniden seçilecek. Bunu yaparken de söylüyoruz, diğer partili arkadaşlarımızla konuşup anlamalarına yardımcı olun. Böyle olduğu taktirde inşallah çok büyük bir çoğunlukla sayın Cumhurbaşkanımız tekrar seçilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Böylece ülkemizin güvenliğini sağlayacağız, diğer taraftan da 85 milyonun daha müreffeh yaşaması için refahını sağlayacağız. Faaliyetlerimizi de tamamlayacağız. Bizim burada 49 artı 5 yıllık bir hizmetimiz var devlet işlerinde. Dolayısıyla bunlar bize plan program dahilinde fazla yük olmuyor. Arkadaşlarımız plan yapıyorlar, dolayısıyla çok şükür milletimizin teveccühü ve onlardan aldığımız moral ve motivasyonla çalışmalarımıza da devam ediyoruz." - KAYSERİ

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023