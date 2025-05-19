Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün'den 19 Mayıs Mesajı

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık ateşinin sönmeyeceğini vurguladı.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Milletvekili Ün, açıklamasında, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu ve bu tarihin Türk milletinin özgürlük yolundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini ifade etti. Milletvekili Sema Silkin Ün, 19 Mayıs'ın sadece bir bayram olmanın ötesinde, Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarih olduğunu belirtti. Ün, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 1919'da Samsun'a çıkarak yaktıkları bağımsızlık ateşi, bu topraklarda hiçbir zaman sönmedi, sönmeyecek. 19 Mayıs, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki iradesinin simgesidir. Bugün, Cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerimize olan güvenin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemdeyiz. Gençlerimiz, yarının liderleri olarak vereceğimiz her fırsat, ülkemizin daha güçlü bir yarına kavuşmasına katkı sağlayacaktır. Biz biliyoruz ki tarihte bütün hareketler gençlerle başlamış, gençlerle başarıya ulaşmıştır. Gençler tarih boyunca baş vermişler ama asla baş eğmemişlerdir. Bizim tarihimizde de gençler hep idealleri peşinde yürüdüler ve bu uğurda bedel ödediler.

19 Mayıs, aynı zamanda vatanı uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı anma ve minnet duygusuyla dolu bir gündür. Onların kahramanlıkları ve fedakarlıkları, her zaman kalbimizde yaşamaya devam edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; milletimizin 19 Mayıs'ını kutluyor, geleceğimiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha yinelemek istiyorum" dedi. - DENİZLİ