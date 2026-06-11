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AK Partili Karaman: Erzincan’da tarım ve hayvancılık yatırımları hız kesmiyor

AK Partili Karaman: Erzincan’da tarım ve hayvancılık yatırımları hız kesmiyor
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AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Erzincan'da hayata geçirilen tarım ve hayvancılık yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Erzincan'da hayata geçirilen tarım ve hayvancılık yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karaman, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tarım sektörüne verilen desteklerin önemine dikkati çekerek, Erzincan'ın tarım ve hayvancılık alanındaki büyüme hedeflerini anlattı.

Erzincan'da yürütülen projelere değinen Karaman, Dereyurt Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin hayvancılıkta yeni bir üretim merkezi olarak hayata geçirildiğini belirtti.

Merkez Mertekli bölgesindeki isale hattı ve sulama kanalı yatırımlarının da devam ettiğini ifade eden Karaman, Turnaçayırı ve Ballı barajlarının tamamlanmasıyla Erzincan Ovası'nda tarımsal verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Karaman, güçlü tarım ve güçlü çiftçi anlayışıyla Erzincan'ın üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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