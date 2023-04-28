Millet İttifakı Yeni Seçim Kampanyası Videosu Yayınladı

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi parti liderleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimler için yeni ortak kampanya videosu yayınladı. Videolarda; bereket, umut, yenilik, mutluluk ve birliktelik mesajları vurgulandı.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi parti liderleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimler için yeni ortak kampanya videosu yayınladı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Haydi Türkiye" notuyla Twitter hesabından yayınladığı videoda; "Haydi Birlikte Sandığa" diye çağrıda bulundu. Videolarda; bereket, umut, yenilik, mutluluk ve birliktelik mesajları vurgulandı.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi parti liderleri ile Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yönelik yeni ortak kampanya videolarını Twitter hesaplarından yayınladılar. Vatandaşların da yer aldığı videolarda, "Haydi Türkiye haydi" sloganı kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU: HAYDİ BİRLİKTE SANDIĞA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Haydi Türkiye" notuyla yayınladığı videoda; Yavaş ve İmamoğlu ile birlikte kısa videosu yer aldı. Kılıçdaroğlu ile Yavaş ve İmamoğlu videoda "Haydi birlikte sandığa" dedi.

AKŞENER: HAYDİ TARİH YAZALIM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu ile birlikte yer aldığı videoyu Twitter hesabından "Haydi Türkiye" notuyla yayınladı. Akşener, yayınladığı videoda; "Haydi tarih yazalım" diye seslendi.

BABACAN: HAYDİ BEREKETE

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kılıçdaroğlu ile yer aldığı videoyu "Haydi Türkiye" notuyla yayınladı. Babacan videoda "Haydi berekete" dedi.

KARAMOLLAOĞLU: HAYDİ UMUDA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise "Haydi Umuda" notuyla birlikte yeni seçim kampanyası videosunu yayınladı. Kılıçdaroğlu ile birlikte yer aldığı videoda Karamollaoğlu, "Haydi Umuda" dedi.

DAVUTOĞLU: HAYDİ YENİLİĞE

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, Kılıçdaroğlu ile birlikte yer aldığı videoyu "Haydi Türkiye" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Davutoğlu'nun videoda; "Haydi Yeniliğe" sözü yer aldı.

UYSAL: HAYDİ MUTLULUĞA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise, Kılıçdaroğlu ile birlikte yer aldığı videoyu "Haydi Türkiye" notuyla yayınladı ve videoda "Haydi Mutluluğa" diye seslendi.

YAVAŞ: HAYDİ BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Haydi Türkiye" notuyla yayınladığı videoda, "Haydi birlikte kazanacağız" dedi.

İMAMOĞLU: HAYDİ, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Kılıçdaroğlu ile birlikte yer aldığı videoyu diğer paylaşımlar gibi "Haydi Türkiye" notuyla yayınladı ve videoda "Haydi, her şey çok güzel olacak" dedi.