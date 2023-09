MHP Uşak İl Başkanlığı'na Ümit Arslan seçildi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 14. Olağan İl Kongresi'nde konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, yerel seçim için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

MHP'nin birliğin güvencesi olduğunu kaydeden Osmanaoğaoğlu, "Bu sorumluluk bilinci ki her türlü makamdan her türlü statüden her türlü koltuktan kıyaslanmayacak biçimde önemlidir. Bu farkındalık ki her türlü ayrışmadan her türlü fitneden bizleri koruyan ve ortaya konulan çelikten irademizin bir kaynağıdır." dedi.

Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi.

İbrahim Orman, Ümit Arslan, Tacettin Tacettinoğlu ve Bekir Akağaç'ın başkanlık için yarıştığı kongrede, geçerli sayılan 414 oyun 155'ini alan Ümit Arslan il başkanlığına seçildi.