MHP Nilüfer İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongre'de Levent Karakoç güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Nilüfer İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongre'ye gitti. Tek liste girilen seçimde mevcut başkan Levent Karakoç güven tazeledi.

MHP Nilüfer İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti. Kongrenin Divan Başkanlığını MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yaptı. MHP Nilüfer İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Dinçer faaliyet raporunu okumasının ardından MHP Nilüfer İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Alp maliyet raporunu okuyarak katılımcıları bilgilendirdi. Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı salona iletildi.

"Yaşanabilir bir Nilüfer'den yaşanamayan bir Nilüfer'e doğru geçiş aşamasındayız"

Kongre'de konuşma yapan MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, "Nilüfer'de bulunan rant havuzu, Nilüfer'in adeta foşasını çıkarırken Nilüfer'imizi dikensiz gül bahçesine çevirdi. Geçtiğimiz günlerde daha önceki dönemlerde Nilüfer Belediyesi icra makamında bulunan ve yine zillet ittifakının Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan kişi akrabaları ile beraber kooperatif kurma marifetiyle bir şeyler yapmıştır. Biz de Nilüfer İlçe Başkanlığı olarak çalışmalarımızı yaptık. Çalışmalarımız ile bilgilendirmemizi genişletilmiş divanımızda da okumuştuk. Ama bu konu öyle bir konu ki Nilüfer'de ne yaparsanız yapın hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Yaşanabilir bir Nilüfer'den yaşanamayan bir Nilüfer'e doğru geçiş aşamasındayız. Mustafa Bozbey'e sorularımızı yönelttik, cevabını istedik bize cevap gelmedi. Özellikle son günlerde Emirkoop'tan satın alındığı bilinen arsanın 4 ayrı kooperatife satılması hadisesi kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Bu olayın Nilüfer ilçesinde gerçekleşmesi sebebiyle konunun muhatabı olan önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından kamuoyu tarafından merak edilen soruların cevaplanması gerektiğini düşünmekteyiz" dedi.

"Türk milleti ne kadar proje ittifakı varsa siyasi tarihimizin çöplüğüne gömecektir"

Kongrede yaklaşan yerel seçimleri değerlendiren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bursa'mız, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti, atalarımızın bize kutsal emanetidir. Bu kutlu şehir zillete hiçbir zaman geçit vermemiş bundan böyle de vermeyecektir. CHP, bu hezeyanlar içinde savrulurken diğer taraftan da İP yerel seçimler için pazarlık sürecini başlatmıştır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin samimi çağrısına, İP Genel Başkanı "yerel seçimlere her parti ayrı ayrı" girelim diyerek ciddiyetsiz açıklamalarla cevap vermiştir. Meral Akşener seçim sonuçlarındaki hezimetin sorumlusu olarak kendisinden başka herkesi göstermiş, hatta hızını alamamış ve suçu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne atarak sorumluluktan kaçmaya çalışmıştır. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde de başarı elde edemeyeceğini anlayan Akşener ciddiye alınmayacak söylemlerle yaklaşan yenilgisine bahaneler üretmiştir. Bölücü HDP ile "Masa Altı İttifakı" kurmaktan hiçbir rahatsızlık duymayan İYİ Parti'in, yerel seçimlerde ülkenin hayrına Milliyetçi Hareket Partisi ile komşu olmaktan kaçınması milletimizin gözünden kaçmamıştır. Türk milleti, zilletin karanlığına cevabını 31 Mart 2024'te verecek ve ne kadar proje partisi ne kadar proje ittifakı varsa siyasi tarihimizin çöplüğüne gömecektir" şeklinde konuştu.

Tek liste girilen seçimde mevcut başkan Levent Karakoç güven tazeledi. Karakoç başkanlığındaki liste şu şekilde oluştu; Bahadır Doğan, Bahar Karaca, Buket Sakarya, Canan Oral, Celil Arı, Cemal Çavdar, Çiğdem Akyol Sanan, Erkan Erdemli, Fatih Köse, Görkem Yılmaz, Habib Tokatlı, Hakan Bozdemir, İbrahim Şener, Melih Sanan, Mustafa Ehliz, Mustafa Çelik, Nilüfer Önal Okur, Oğuz Yıldırım, Özgür Top, Rıdvan Kılıçoğlu, Veysel Çermi, Yılmaz Çağlar. - BURSA