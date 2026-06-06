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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, partisinin Çubuk İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Çubuk'taki kongrede yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye'nin yatırım, üretim ve refah artışı anlamına geldiğini belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Terörsüz Türkiye, yatırımın arttığı, üretimin güçlendiği, gençlerin umutla geleceğe baktığı, çiftçinin daha çok kazandığı, esnafın daha çok ürettiği, emeklinin daha müreffeh yaşadığı bir Türkiye'nin adıdır." dedi.

Yurdakul, davet salonunda düzenlenen MHP Çubuk İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörden arındırılmış geleceğe ulaşmasının önemine dikkati çekerek, bunun aynı zamanda kalkınma, üretim ve refahın artması anlamına geldiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinin önemine işaret eden Yurdakul, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye, yatırımın arttığı, üretimin güçlendiği, gençlerin umutla geleceğe baktığı, çiftçinin daha çok kazandığı, esnafın daha çok ürettiği, emeklinin daha müreffeh yaşadığı bir Türkiye'nin adıdır. Milliyetçi Hareket Partisinin ortaya koyduğu vizyon, yalnızca bir güvenlik politikası değil aynı zamanda bir refah ve büyüme politikasıdır."

Yurdakul, dünyanın önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini koruyarak yoluna devam edeceğini vurguladı.

Divan başkanlığını Yurdakul'un yaptığı ve tek listeyle gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Satılmış Ezandemir, yeniden seçildi.

Kongreye Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, MHP İl Başkanı Alparslan Doğan, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
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