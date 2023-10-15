MHP'li Özdemir: "İsrail'in, sözde terörle mücadele adı altında Gazze'ye yönelik başlatmış olduğu eylemler gitgide bir soykırıma dönüşmektedir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, " İsrail'in sözde terörle mücadele adı altında Gazze'ye yönelik başlatmış olduğu eylemler gitgide bir soykırıma dönüşmektedir. ABD'nin Doğu Akdeniz'e donanma göndermesinin akılla ve vicdanla bağdaşır bir yanı yoktur. Bunun bizi yıldıracağını, Filistinli masumların yanında durma kararlılığımızı etkileyeceğini düşünüyorlarsa yanılıyorlar" dedi.

MHP tarafından, '2024 Diyar Diyar Anadolu' sloganıyla gerçekleştirilen Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantıları bu kez Kayseri'de düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir ve Filiz Kılıç'ın yanı sıra milletvekilleri, MYK ve MDK üyeleri, il ve ilçe başkanları ile ilçe teşkilatları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

"Türkiye'yi girmiş olduğu kararlı istikametten döndüreceklerini zannettiler ancak bunda başarılı olamadılar"

Burada bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, PKK'nın Türkiye'yi kararlı olduğu istikametten döndürmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyleyerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yılının başlangıcında hain ve katiller sürüsü olan PKK'ya mensup 2 terörist İçişleri Bakanlığımızı hedef alan hain bir terör saldırısı gerçekleştirdi. Bu terör saldırısından hemen önce de Kayseri Develi'de veteriner bir vatandaşımızı şehit ettiler. Allah'a hamd olsun birileri bu terör eylemiyle Türkiye'yi kendi girmiş olduğu kararlı istikamette döndüreceğini zannetti ancak bunda başarılı olamadı. Eylemlerinde hedeflediği ne varsa bu hedefleri gerçekleştiremediler. Bu tarihten çok kısa bir süre sonra da şanlı ordumuz Suriye'de bulunan PKK-PYD terör örgütüne ait alanları artık meşru hedef saydığını ve 3'üncü taraf ülkelerin de bir an önce bu terör örgütünün kontrol ettiği alanlardan uzaklaştırılması çağrısında bulundu. Bu çağrıyı yaptıktan hemen sonra bölgede gerçekleştirilen operasyonlarımızda ABD'ye ait savaş uçakları, teröristlere karşı girişilen mücadelede kullanılan bir SİHA'yı düşürdü. Bu durumun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin orada vermiş olduğu mücadele meşru bir mücadeledir. Gelinen aşamada ABD'nin Suriye'deki varlığının Türkiye'nin milli güvenliği için açık bir milli güvenlik tehdidi olduğu gerçeğini haykırmaktan da geri durmayacağız. Türk milleti her yerde mazlumun yanında olmaya, vatandaşının hakkını hukukunu korumaya, kendi milli güvenliğini tesis etmeye yönelik kararlı duruşunu da sergilemeye devam edecektir haykırışını, Kayseri'den Erciyes'in evlatlarının sesi olarak bir kez daha haykırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

" İsrail'in Gazze'ye yönelik başlatmış olduğu eylemler gitgide bir soykırıma dönüşmektedir"

Konuşmasında İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmaya da değinen Özdemir, "Hamas ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar da bizimle birlikte bütün dünyanın malumu olmuştur. 7 Ekim günü başlayan bu çatışmalarda çok sayıda sivil hedef alınmaya başlanmıştır. 400 yıl Türk sancağı altında, Türk milletinin adaleti ile huzur içerisinde yaşayan Kudüs ve çevresindeki coğrafya bugün ne yazık ki kanla, gözyaşıyla, ölümle ve zulümle anılmaktadır. Bunu kabul edebilecek bir vicdan yeryüzünde yoktur. Ancak bilhassa İsrail'in, sözde terörle mücadele adı altında Gazze'ye yönelik başlatmış olduğu eylemler gitgide bir soykırıma dönüşmekte ve açık bir insan hakları ihlaline, insanlık suçu haline gelmektedir. Bugün Gazze'ye su verilmemektedir. Bugün Gazze'ye elektrik verilmemektedir. Bugün Gazze'ye gıda giriş-çıkışına müsaade edilmemektedir. Bizim buradaki çağrımız, bir an evvel taraflar arasındaki ateşkesin tesis edilmesine yönelik girişimlerin başlatılması ve sonuç alınmasıdır. Bizler Kudüs ve çevresinde; Gazze'de, Orta Doğu'da zulüm dursun, barış iklimi hakim olsun isterken, sözde süper güç olduğu iddiasında bulunan bazı ülkelerin ve özellikle de ABD'nin devlet aklından yoksun, sorumsuz ve hiçbir suretle vicdanla uyuşmayacak tarzda hareketlerini de dikkatle takip ettiğimizi ifade etmek isteriz. Bütün bunlar olurken, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda bölgesel bir savaşa doğru evrilme riski taşırken, ABD'nin Doğu Akdeniz'e donanma göndermesinin akılla ve vicdanla bağdaşır bir yanı yoktur. Tam tersine ateşe benzinle gitme girişimdir. İsrail'in gerçekleştirdiği zulümler karşısında herkes sussa biz susmayacağız. Herkes dursa biz durmayacağız. Türkiye olarak mazlumların hak ve hukukunu her şart altında korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP'den yerel seçimlerde merkez ilçe vurgusu

Kayseri merkezde de kendilerine çalışma alanları açmak istediklerini belirten MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise, "Bizler 7 Haziran 2015'ten başlamak itibarıyla Kayseri'de çok ciddi başarıların altına imza attık. Akabinde 2018 seçimleri oldu. 2019 yerel seçimleri geldiğinde ise 31 Mart tarihinde Başbuğumuzun ata toprağı olan Pınarbaşı olmak üzere 4 ilçemizde 4 belediyeyi de üç hilalle buluşturduk. Şimdi sıra geldi 2023 seçimlerine. 14 Mayıs seçimlerinde de elimizden geldiğince çalıştık. Cenab-ı Allah yine mahcup etmedi. Kayseri'de yüzde 20 civarı bir oy aldık. 180 bin kişi MHP'ye Kayseri'mizde oy verdi. Allah onlardan razı olsun. Bizler 2019'da Kayseri'de 4 belediye ile temsil ediliyorduk. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerde 180 bin oy almak kaydıyla ve bu oyun oranlamasına baktığınızda yüzde 80'inin merkezde olduğunu gördüğümde dolayısıyla merkezde de temsil noktasında MHP'nin olabileceği hissiyatlarım oluştu. Allah nasip ederse tabi ki sizlerin de desteğiyle, genel başkanımızın takdiriyle Cumhur İttifakı çerçevesinde merkezde de MHP olarak kendimize çalışma alanları açmak istiyoruz. Yani arkadaşlar Erciyes'in zirvesine üç hilali yine dikecek miyiz" diye konuştu. - KAYSERİ