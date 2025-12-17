MHP'li Durgun: '2024'te 4,6 milyon ton yaş sebze ve meyve ihraç edildi'

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, 2024 yılında Türkiye 'den yaklaşık 4,6 milyon ton yaş sebze ve meyve ihraç edildiğini, bu miktarın yalnızca yaklaşık 4,8 bin tonunun geri döndüğünü, bu ürünlerin de tamamının pestisit kaynaklı olmadığını söyledi.

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarına ilişkin görüşmelerinde söz aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Komisyon Üyesi olan Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, tarım sektöründe yaşanan sorunları ile yaş meyve ve sebze ihracatında gündeme gelen pestisit iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'KARŞILIKSIZ ÇEKLER BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞATIYOR'

Tarımda Türkiye'nin stratejik ve mukayeseli üstünlüğü olduğuna dikkati çeken Durgun, küresel iklim değişikliği, kuraklık ve artan nüfus baskısı karşısında sürdürülebilir gıda arzının öneminin arttığını söyledi. Örtü altı yetiştiriciliğinin bu noktada kritik rol oynadığını belirten Durgun, Türkiye'de örtü altı üretimin yaklaşık yüzde 50'sinin Antalya'da gerçekleştiğini ifade etti. Türk çiftçisinin artan girdi maliyetleri ve düşen ürün fiyatları nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Durgun, "Tedarik zincirinde gecikmiş tahsilatlar yetmezmiş gibi üreticilerimiz ve tarımsal girdi sağlayan firmalarımız, karşılıksız çekler ve ödenmeyen senetler nedeniyle de büyük mağduriyetler yaşamaktadırlar" dedi.

'MRL DEĞERLERİ ZAMAN ZAMAN DEĞİŞİYOR'

Yaş sebze ve meyve ihracatında pestisit kalıntısı iddialarının sıkça gündeme geldiğini belirten Durgun, bu konuda kamuoyunda oluşan algının bilimsel veriler ile uyuşmadığını söyledi. Türkiye'de kullanılan bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırma süreçlerinin Avrupa Birliği ve G8 ülkeleri ile uyumlu olduğunu anlatan Durgun, maksimum kalıntı limitleri ile (MRL) de Avrupa Birliği mevzuatıyla birebir aynı olduğunu ifade etti. Bahse konu ihracat yapılan ülkelerin beslenme ve tüketim alışkanlıklarına göre farklı MRL değerlerin uygulandığını belirten Durgun, aynı ürünlerin bir ülkede kalıntı sayılabilirken bir diğer ülkede kabul edilebilir olduğuna dikkati çekti. Avrupa Birliği'nin MRL değerlerini zaman zaman değiştirdiğini hatırlatan Durgun, bu değişikliklerin geçen yılarda geri bildirime neden olduğunu söyledi.

'BİNDE 1'İ GERİ DÖNÜYOR'

2024 yılında Türkiye'den yaklaşık 4,6 milyon ton yaş sebze ve meyve ihracatının yapıldığını aktaran Durgun, bu miktarın yalnızca yaklaşık 4,8 bin tonunun, binde 1'inin geri döndüğünü dile getirdi. Geri dönen ürünlerin tamamının pestisit kaynaklı olmadığını vurgulayan Durgun, ticari anlaşmazlıklar, kalite kriterleri ve belge eksikliklerinin de bu oran içinde olduğunu söyledi. Durgun, bahse konu verilerin basın ve sosyal medyada yer alan iddiaların aksine geri bildirim oranlarının son derece düşük olduğunu ifade etti.

'PESTİSİT KULLANIMI AB ORTALAMASININ ÇOK ALTINDA'

Türkiye'de iç piyasaya sunulan ürünlerin seradan tüketiciye ulaşana kadar çok ciddi analiz ve denetimlerden geçtiğini belirten Durgun, pestisit kalıntısı tespit edilen ürünlerin gümrüklerde imha edildiğini, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya arzına izin verilmediğini vurguladı. Durgun, Türkiye'de hektar başına pestisit kullanımının Avrupa Birliği ortalamasının çok altında olduğunu kaydetti. Konuşmasında tarımda yaşanan sorunları, su yönetimi, 2/B arazileri ve atanamayan ziraat ve gıda mühendislilerine ilişkin beklentilere de değinen Durgun, 2026 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin üreticiler ve çiftçiler için hayırlı olmasını diledi.