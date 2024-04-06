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MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç: Ürgüp'te seçime gölge düşürmeye çalışanlara aman vermeyerek başarılı olduk

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Mhp Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, İl Seçim Kurulu'nun Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesi kararına ilişkin, " Mhp'ye verilen her bir helal oyun takipçisi olduğumuz gibi Ürgüp'te seçime gölge düşürmeye çalışırken suçüstü yakalananlara aman vermeyerek hukuki mücadelemizde başarılı olmuş bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçimlerde milletle beraber Nevşehirli hemşehrilerinin de demokratik iradelerini gösterdiğini belirtti.

CHP'li bazı görevlilerin, Ürgüp'te siyasi ahlak ve nezaketle bağdaşmayacak hukuk dışı eylemleri olduğunu iddia eden Kılıç, adliye ve oy kullanılan okulların çeşitli yerlerinde sandık başkanı ve sandık kurulu üyeleri olmadan oy torbalarının mühürlerinin kırılarak açıldığını ileri sürdü.

Söz konusu usulsüzlüklerin Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'a aykırı olduğunu belirten Kılıç, Mhp'nin görevlilerinin ilçe ve il seçim kurullarına gerekli itirazları yaptığını hatırlattı.

Yüksek Seçik Kurulu (YSK) temsilcileri tarafından da konunun hassasiyetle takip edildiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki usulsüzlükler, gayriyasal tutumlar ve demokratik olmayan yaklaşımlar seçimlere şaibe düşürmüştür. Konu seçim mevzuatıyla yükümlü makamlarımıza arz edilmiştir. Ürgüplü hemşehrilerimiz ve dava arkadaşlarımız müsterih olsunlar Mhp'ye verilen her bir helal oyun takipçisi olduğumuz gibi Ürgüp'te seçime gölge düşürmeye çalışırken suçüstü yakalananlara aman vermeyerek hukuki mücadelemizde başarılı olmuş bulunmaktayız. MHP olarak itiraz ve mücadelemiz sonuç vermiş, Ürgüp'ümüzde seçimlerin yenilenmesi kararı alınmıştır. Seçimler 2 Haziran 2024'te yenilenecektir. MHP Ürgüp Belediye Başkan adayımız Mustafa Öz ile birlikte Ürgüp için canla başla çalışacağız."

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Kaynak: AA / Politika

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