MHP Gaziantep İl Başkanı: Yerel seçimlerde hedefimiz 10'da 10

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerde hedeflerinin 10'da 10 olduğunu açıkladı. Bozgeyik, 5 Kasım 2023 tarihinde MHP Gaziantep İl Teşkilatı'nın ev sahipliğinde Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantı düzenleyeceklerini de duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, beraberindeki yöneticiler ile birlikte İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'ı ziyaret ederek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mustafa Bozgeyik, Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerdeki hedeflerinin 10'da 10 olduğunu açıklarken 5 Kasım 2023 tarihinde MHP Gaziantep İl Teşkilatı'nın ev sahipliğinde Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantı düzenleyeceklerini duyurdu.

"Gaziantep il teşkilatı, Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı'na ev sahipliği yapacak"

5 Kasım tarihinde Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Hatay ile Osmaniye illerinin katılımıyla Gaziantep'te yapılacak olan genişletilmiş bölge istişare toplantısına ev sahipliği yapacaklarını açıklayan MHP Gaziantep İl Başkanı Bozgeyik, "Gaziantep il teşkilatı, ev sahipliği yapacak. MYK üyemiz, milletvekilimiz Sermet Atay'la birlikte katılacak olan illerimizi Gaziantep'te ağırlayacağız. Bu toplantının Gaziantep'te yapılmasının önemi çok. Çünkü Osmaniye, Kilis, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin illerinin katılacağı bu toplantıda özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin Gaziantep'e vermiş olduğu bir önem de ortaya çıkmış olacak. Bizler de bu ziyaretlerimizle hem Gaziantep'teki basın kuruluşlarımızla, haber ajanslarımızla hem önümüzdeki yerel seçimlerle alakalı bir değerlendirme yapıyoruz hem de 5 Kasım'da yapacağımız bu genişletilmiş istişare toplantısına sizleri davet etmek adına buradayız" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Gaziantep'teki yerel seçimi hedefi 10'da 10

Yerel seçimlere yönelik de değerlendirmelerde bulunan ve Cumhur İttifakı olarak hedeflerinin Gaziantep'teki 10 ilçenin tamamını kazanmak olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Bozgeyik, "Şimdi ben şunu ifade edeyim. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımın iradeleriyle kurulmuş bir ittifak. Milliyetçi Hareket Partisi bu ittifak çatısı altında önceliğini devletine ve milletine veren sonra partisi ve teşkilatlarını öne alan bir siyasi oluşum. Bizim genel başkanımızın ifadesiyle önceliğimiz Cumhur İttifakı'nın başarısı. Şu an Gaziantep'teki belediyelerde büyükşehir dahil 9 Cumhur İttifakı bir de Cumhuriyet Halk Partili bir belediye var. Bizim hedefimiz 10-10 yapmak. Önceliğimiz Cumhur İttifakı'nın Gaziantep'te hem sayısal anlamda hem de oy oranı anlamında Cumhur İttifakı'nı bir önceki yani 14 Mayıs seçimlerinde alınan sonucun 28 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan oy oranının üstüne çıkartmak. Bizim önceliğimiz bu. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim hedefimiz de gayemiz de bu. Biz bu hedef üzerine şu an Gaziantep teşkilatları olarak çalışıyoruz. İnşallah da aziz milletimizin teveccühüyle bizi mahcup etmez diyorum. Hedefimiz, önceliğimiz bu. Yani hemşerilerimizin, milletimizin teveccühü büyük. Özellikle genel başkanımızın uygulamış olduğu politikalar, söylemler, ifadeler milletimiz nezdinde kabul görmüş. Bunu başta ifade edeyim. Milletimizin genel başkanımıza teveccühlerinden dolayı teşkilatlarımıza da yoğun bir şekilde bir teveccüh var. Biz aziz milletimiz ve kutlu devletimiz üzerine siyaset yapan bir hareketiz. Onun için bizim önceliğimiz şu an için Cumhur İttifakı'nı hem Türkiye genelinde hem de Gaziantep'te başarılı olmasıdır. Bu yolda çalışma yapıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP