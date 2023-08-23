MHP Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın Cenazesi Defnedildi

Eyüpsultan'da park kavgasında hayatını kaybeden MHP Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın cenazesi Eyüpsultan Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaçmaz'ın saldırı sırasında yanında olan torunlarını korumak için kendisini siper ettiği öğrenildi.

EYÜPSULTAN'da park kavgasında hayatını kaybeden MHP Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı. Kaçmaz'ın saldırı sırasında yanında olan torunlarını korumak için kendisini siper ettiği öğrenildi.

Dün, Sakarya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, park meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı saldırıya dönüşmüş ve Milliyetçi Hareket Partisi Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz hayatını kaybetmişti. Kaçmaz'ın cenazesi, Eyüpsultan Yeni Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaçmaz'ın saldırı anında otomobilde yanında bulunan torunlarının zarar görmemesi için kendisini siper ettiği öğrenildi. Kaçmaz'ın cenazesine Eyüpsultan Belediye Başkan Deniz Köken, MHP İl Başkanı Sertel Selim, MHP Fatih İlçe Başkanı Muharrem Caymaz ve aile yakınları katıldı.

"4 TANE KURŞUN YEMİŞ, HALA ÇOCUKLARI DÜŞÜNÜYOR "

Köksal Kaçmaz'ın oğlu Atakan Kaçmaz, "Ben size şunu söyleyeyim. Benim babam bu vatana çok hizmet etmiş bir vatan evladı. Sorun, bütün çevreye sorun. Benim babama kim yardıma geldiyse geri çevirmemiştir. Bu olayda da başka birisine yardım ederken başına geliyor. Kusura bakmayın konuşamıyorum. İlaçlarla ayakta duruyorum. Acım çok büyük, ciğerim yanıyor. Çünkü benim babam haince bir saldırıda öldürüldü. Benim babam orada tamamen çocuklarına torunlarına siper olabilmek için dışarıda kaldı. Yoksa içeri girebilirdi. Ama onlara kurşun gelmesin diye. Böyle bir adam, ölürken bile ölü bile, anneme demiş ki, çocukları içeri al. Bak 4 tane kurşun yemiş. Kan kaybından gidiyor, şuuru gidiyor. Hala çocukları düşünüyor. Böyle bir adam var mı?" diye konuştu.