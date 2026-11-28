Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, Terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye sağladığı olumlu yansımaları değerlendirdi. Özcoşkun, Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde huzur, güven ve bereket geldiğini belirterek, "Terörün gölgesinden uzaklaşan bölgemiz, artık ekonomik kalkınma, ticaret ve turizmle anılıyor" dedi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye yansımalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde huzur ve güven ortamının güç kazandığını ifade eden Özcoşkun, bu olumlu gelişmelerin yalnızca sosyal hayatta değil, bölge ekonomisinde de karşılık bulduğunu vurguladı.

"Huzur, ticarete ve turizme güç katıyor"

Bölgede oluşan güven ortamının ticaret, turizm ve yatırım açısından önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Özcoşkun, Diyarbakır'ın artık yerli ve yabancı turistlerin daha fazla ilgi gösterdiği şehirlerin başında geldiğini belirtti. Özcoşkun, "Diyarbakır'ımızda ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizin tüm illerinde huzur ve güven ortamının güçlenmesi, hayatın her alanına olumlu yansıyor. Esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve turizmcimiz bu olumlu atmosferden güç alıyor. Yerli ve yabancı turistlerin bölgemize yönelik ilgisinin artması, şehrimizin ve bölgemizin geleceği açısından son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

"Bölge insanı Terörsüz Türkiye sürecini destekliyor"

Bölge halkının en büyük beklentisinin kalıcı huzur, güven ve istikrar olduğunu dile getiren Özcoşkun, vatandaşların Terörsüz Türkiye sürecine büyük önem verdiğini ve süreci desteklediğini ifade etti. Özcoşkun; "Bizim en büyük arzumuz, anaların gözyaşının dinmesi, gençlerimizin geleceğe umutla bakması, esnafımızın işini büyütmesi ve bölgemizin hak ettiği kalkınma seviyesine ulaşmasıdır. Terörün olmadığı, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir Türkiye, hepimizin ortak hedefidir. Bu önemli sürece kararlı duruşuyla öncülük eden bilge liderimiz, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi, ülkemizin geleceği, milletimizin birliği ve bölgemizin kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır. Diyarbakır'ımızın ve Güneydoğu'nun artık terörle değil; turizmle, ticaretle, yatırımla, kültürle ve kardeşlikle gündeme gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

Özcoşkun, Türkiye'nin dört bir yanında huzur ve güven ortamının kalıcı hale gelmesinin en büyük temennileri olduğunu belirterek, Terörsüz Türkiye hedefinin güçlü bir gelecek ve büyük Türkiye idealine önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı