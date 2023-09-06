Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Eğriçam Mahallesi'ndeki semt pazarında pazarcı esnafıyla bir araya geldi, ardından pazar alanını gezerek vatandaşlarla buluştu. Hem pazarcı esnafı hem de vatandaşları tek tek dinleyen Özyiğit, vatandaş ve esnafın talep ve önerilerini aldı.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Eğriçam Mahallesi'ndeki semt pazarında pazarcı esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi, ardından pazar alanını gezerek vatandaşlarla buluştu.

Sık sık esnaf ve hane ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelen Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, son olarak Eğriçam Mahallesi'ndeki semt pazarını gezdi. Başkan Özyiğit, hem pazarcı esnafı hem de vatandaşları tek tek dinleyerek, talep ve önerilerini aldı. Başkan Abdullah Özyiğit'e, Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, Eğriçam Mahalle Muhtarı İbrahim Önel, Batıkent Mahalle Muhtarı Bahri Tuncer ve İnönü Mahalle Muhtarı Adnan Giray Atilla da eşlik etti.

Gittikleri her yerde halkın takdiriyle karşılaşmanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Özyiğit, "Kentimizin sorunlarını birlikte çözmek ve Yenişehir'i daha iyi bir yer haline getirmek için hep birlikte çalışmalıyız. Ortak akılla, halkı dinleyerek, farklı düşüncelerine saygı duyarak ve önemseyerek iş yapıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda katılımcılık var. Bugün semt pazarımızı gezerek, pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımızla buluştuk. Hemşehrilerimizle iyi bir diyaloğumuz var, gittiğimiz her yerde memnuniyeti görmenin, takdirle karşılanmanın gururunu yaşıyoruz. Halkımıza hizmet etmenin onuruyla alnımız açık bir şekilde sokaktayız" dedi.

Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur ise "Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit, bugüne kadar hiçbir zaman bizi geri çevirmedi. Sorunlarımıza daima çözümler üretti ve yanımızda olduğu hep gösterdi. Kendisine tüm pazarcı esnafımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.