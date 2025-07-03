Mersin'in otoyolları yenilenecek, D-400 Karayolu 8 şeride çıkacak

Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kentte hayata geçirilecek ulaşım projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çeşmeli-Yenice ve Yenice-Pozantı otoyollarının tamamen yenileneceğini belirten Kıratlı, D-400 karayolunun ise 8 şeride çıkartılacağını duyurdu.

Kıratlı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret etti. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Kıratlı, kentte yapılacak ulaşım yatırımları hakkında bilgi verdi.

Mezitli Devlet Hastanesi'nin yol bağlantısının tamamlanacağını açıklayan Kıratlı, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Sağlık Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığımız arasında yapılan protokol kapsamında, Mezitli Devlet Hastanemizin yol bağlantısı eylül ayında başlıyor. Aynı şekilde Serbest Bölge'den Mersin istikametine olan otoyolu da karşılıklı olarak yeniliyoruz. Bunun yanı sıra Çeşmeli-Yenice ve Yenice-Pozantı otoyollarının yenileme ihaleleri tamamlandı. Çalışmalara en kısa sürede başlayacağız" dedi.

D-400 Karayolu 8 şeritli olacak

D-400 karayolu ile ilgili de müjde veren Kıratlı, "D-400 karayolunun ilk etapta 10,7 kilometrelik bölümünü çift yönlü olarak yenileyeceğiz. Ardından diğer etaplar tamamlanacak. Proje kapsamında yolumuz 8 şerit olacak. Refüj, kaldırımlar, alt geçitler, üst geçitler, viyadükler ve sanatsal yapılarla Mersin'imizin doğu girişine yakışır modern bir yol inşa edeceğiz. Mersin'i Adana'ya yeni bir yolla bağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Mersin'e 620 milyarlık yatırım

Mersin'in tarihi boyunca görmediği hizmetleri AK Parti iktidarı döneminde gördüğünü vurgulayan Kıratlı, "Bir tarafta Çukurova Havalimanı, diğer tarafta Çeşmeli Kızkalesi Taşucu Otoyolu, diğer tarafta Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep yüksek hızlı tren hattı, diğer tarafta devlet hastanelerimiz ve Türkiye'nin ilk şehir hastanesi, açık bir şekilde bunu göstermektedir. Mersin'imizi büyütmeye, Mersin'imizi güzelleştirmeye, Mersin'imize yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyoruz. Şu anda ilimizde ülkemizin rakamsal olarak en büyük eserleri yapılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 620 milyar liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik Mersin'imize. Bu hizmetlerin Mersin'imize kazandırılmasından dolayı Türkiye yüzyılımızın lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - MERSİN