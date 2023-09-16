Mersin'deki terör operasyonu: 3 tutuklu

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, 4 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere dron ile özel harekat polislerinin desteğiyle şafak operasyonu düzenleyen ekipler, DEAŞ'la bağlantılı S.K., FETÖ/PDY'ye maddi destek sağlayan A.F.K. ile PKK/KCK ile bağlantısı olan R.E. ve L.O.'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.K., L.O. ve R.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.F. isimli şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - MERSİN