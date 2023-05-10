Meral Akşener: 'Bu seçim tarihi bir seçim, bu tarihi de siz yazacaksınız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin tarihi bir seçime girdiğini belirterek "Bu seçim tarihi bir seçim, bu tarihi de siz yazacaksınız" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin tarihi bir seçime girdiğini belirterek "Bu seçim tarihi bir seçim, bu tarihi de siz yazacaksınız" dedi.

Trabzon'da Atatürk Alanı'nda bugün Millet İttifakı'nın mitingi düzenledi. Önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu birer konuşma yaptı. Ardından alandakileri selamlayarak konuşmasına başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasetin öznesinin millet olduğunu hatırlatarak "Siyasetçi milletin karşısında seçmenin karşısında hazırolda durmak mecburiyetindedir. Patron sizsizin, velinimet sizsiniz. Ama buna karşılık bu seçime giderken çok üzülüyorum. Biz eğer siyasette yani savaşa gitmiyoruz. Siyasette seçim seçmenin bayramıdır bayramı. Siyasetçi seçmenin talepleri üzerinden rekabet eder. Kim iyi proje yapmışsa kim iyi hizmet edecekse siz ona oy verirsiniz bizim için de 'amenna saddakna'dır" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimden de her aileden bir tanecik oy istiyorum"

Trabzon'daki Millet İttifakı'nı destekleyenlere çağrıda bulunan Akşener "14 Mayıs akşamı helal oylarınızla bir oyunuz Kemal'e, bir oyumuz Meral'e. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız seçilecek. Recep Bey ve arkadaşlarını emekli edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne göndereceğiz. Şimdi benim burada İYİ Partililerden istediğim şu tekrar samimiyetle söylüyorum; bir oy Kemal'e bir oy Meral'e buna çalışacaksınız. Ama bir de Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimden de her aileden bir tanecik oy istiyorum. Çok değil bir tanecik. Biz tamamını Kemal'e veriyoruz ama siz bir tanecik her aileden bir tanecik Meral'e vereceksiniz artık öyle bir ricam var sizden" şeklinde konuştu.

"Bu birliktelik bu ülkeyi feraha çıkaracak"

"Bu birliktelik bu ülkeyi feraha çıkaracak" diyen Meral Akşener, şunları kaydetti: "Seçim biter bitmez 100 bin öğretmeni tayin edeceğiz. Köy okullarını açacağız. Şu anda 11 bin köy okulu küçük tamiratlarla açılabilir pozisyonda. Biraz evvel bir arkadaşım söyledi. Türkiye SMA'lı bebeklerle ilgili acı çekiyor. O meseleyi bir anne olarak babaanne olarak söz veriyorum ben çözeceğim. Her bir köye ziraat mühendisi, bir veteriner ve öğretmen zaten gidecek. Köylerdeki yaş ortalaması 50-55 arası. Gençler eğer köylere gidip tarımla uğraşacaksa onların SSK ya da Bağ-Kur primlerini biz ödeyeceğiz. Çobanların maaşlarını biz ödeyeceğiz. SSK ile beraber hayvancılık yürüsün diye. Ev kadınlarımızın durumu kötü olan ailelerin kadınlarına 18-26 yaş grubu gençlere 2023 fiyatlarıyla sizlere 2 bin 500 TL maaş bağlayacağız. İyi yaşam geliri diye" ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik eleştirilere de göndermede bulunan Akşener "Mesela ben PKK'lıymışım ama aynı anda da faili meçhulcumuşum. İkisi bir arada. Trabzon'da PKK'lıyım, Diyarbakır'da faili meçhulcuyum. Aynı adamlar söylüyor. ya arkadaş siz hakikaten iyi misiniz? Hem PKK'lı, hem faili meçhulcu bir insan aynı anda olabilir mi? ya karar verin ben neyim? Karar verin. Bu ülkenin çevresiyle olan kavgasından bugün geldiği nokta bakın kimine göre 6, kimine göre 8, kimine göre 10 milyon sığınmacı, şimdi iki yıl içerisinde seçimi kazanır kazanmaz hepsini gönderiyoruz. 2 yıl içinde gidiyorlar. Bu seçim tarihi bir seçim. Bu tarihi de siz yazacaksınız" diye konuştu.

Meral Akşener, konuşmasının ardından partisinin milletvekili adaylarını tanıttı. - TRABZON