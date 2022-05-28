Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler

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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

AA - Sıtkı Yıldız - Politika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Muhalefet 'kaçacaklar' diyerek sözde sert muhalefet yaptığını gösteriyor sözde ama bu tam da iktidarın tabanını kenetlemeye yarıyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Muhalefet'kaçacaklar' diyerek sözde sert muhalefet yaptığını gösteriyor sözde ama bu tam da iktidarın tabanını kenetlemeye yarıyor." dedi.

İnce, Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin bahçesinde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk siyasetinde son dönemlerde bir tiyatro oynandığını öne süren İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına değindi.

Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Kaçacaklar dediğinizde bu kime yarar? Birincisi; Erdoğan'a yarar. Neden? Tabanını kenetlersiniz. İkincisi; size yarar. Kendi tabanınızı kenetlersiniz. Yani alan razı, veren razı. Kaçacak olsalar 50 milyon dolar için mi kaçacaklar? Aklıevveller 'Bir lirada bir, bin lirada bir' diyorlar. Ben de biliyorum bunu. Muhalefet 'kaçacaklar' diyerek sözde sert muhalefet yaptığını gösteriyor sözde ama bu tam da iktidarın tabanını kenetlemeye yarıyor. Kendi tabanını da sağlamlaştırıyor. Buradan kazanç çıkmaz ki."

Muhalefetin politikasının iktidarı güçlendirdiğini savunan İnce, kendilerinin bunun bir parçası olmayacağını dile getirdi.

Bu tartışmalardan yine iktidarın kazançlı çıkacağını iddia eden İnce, "Milletimize sesleniyorum: Bu iktidar bu muhalefetten, bu muhalefet bu iktidardan memnundur." diye konuştu.

İnce, açıklamalarının ardından bahçesindeki ağaçlardan erik kopararak basın mensuplarına ikram etti.

AA / Sıtkı Yıldız - Politika

Memleket Partisi Muharrem İnce Muhalefet Yalova Politika Haberler

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