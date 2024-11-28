Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtı grup 32 bölgeyi ele geçirdi, 10 bin sivil evlerini terk etti

 Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var?

O sözler Cübbeli'ye mi?

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump'ın Göç Açıklamalarını Yalanladı

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump'ın Göç Açıklamalarını Yalanladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Meksika'nın göçü durdurmayı kabul ettiği yönündeki açıklamasını yalanladı. Sheinbaum, Meksika'nın göç stratejisinin sınırları kapatmak değil, köprüler kurmak olduğunu vurguladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı "(Sheinbaum) ABD'ye göçü durdurmayı kabul etti" açıklamasını yalanlayarak, "Meksika'nın tutumunun sınırları kapatmak değil, hükümetler ve halklar arasında köprüler kurmak olduğunu yineliyoruz" dedi.

ABD ile Meksika arasında "göç" krizi devam ediyor. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı "(Sheinbaum) Meksika üzerinden ABD'ye göçü durdurmayı ve güney sınırımızı etkin bir şekilde kapatmayı kabul etti" açıklamasını yalanladı. Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump ile "mükemmel" bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Meksika'nın göç olgusuna ilişkin stratejisini ele aldık ve göçmen karavanlarının kuzey sınırına gelmediğini, çünkü Meksika'da bakıldıklarını paylaştım" dedi.

Meksika'nın insan haklarına saygı göstererek göç olgusunu ele almak için izlediği kapsamlı stratejiyi Trump'a açıkladığını kaydeden Sheinbaum, "Meksika'nın tutumunun sınırları kapatmak değil, hükümetler ve halklar arasında köprüler kurmak olduğunu yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sheinbaum ayrıca dün düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin ticaret savaşını tetiklemesi halinde misilleme yapma sözü vererek, "Eğer ABD'nin gümrük vergileri olursa, Meksika da gümrük vergilerini artıracaktır" dedi.

Devlet Başkanı Sheinbaum'a basın toplantısında eşlik eden Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard ise, Trump'ın önerdiği vergiler için, "Bu ayağa sıkılmış bir kurşun" açıklamasını yaptı.

Trump'a "gümrük vergisi" tepkisi

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, göreve başladığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı. Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump'ın kararına tepki göstererek, bunun iki ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyeceğini belirtmişti. Trump dün ise Sheinbaum ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya platformu Truth Social'dan "Meksika, derhal geçerli olmak üzere insanların güney sınırımıza gitmesini durduracak. ABD'nin yasadışı işgalini durdurmak için uzun bir yol kat edecektir. Teşekkürler" açıklamasını yapmıştı.

Trump'ın "göçmen" meselesi

Trump, seçimlerden önce düzensiz göç sorununa dikkat çekmek için Meksika sınırını ziyaret etmiş, seçimleri kazanması halinde başkanlığı döneminde Meksika sınırına inşa edilmeye başlanan duvarı tamamlama sözü vermişti. Trump, ikinci döneminde uyuşturucu kaçakçılarına daha ağır cezalar verilmesi için çalışacağını ve düzensiz göçmenlere karşı tarihin en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatacağını da söylemişti. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı! Suriye Milli Ordusu kimdir? DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları! MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak? Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi! Gültekin Uysal kimdir? Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal biyografisi! Masterchef 28 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.