Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Kızıltepe ilçesindeki Kenan Kösen Camisi önünde sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen grup İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Eyleme katılanlar ellerinde Filistin bayraklarıyla 'Mardin'den Gazze'ye direnişe bin selam' sloganları atıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kalabalık adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Kızıltepe Şube Başkanı Tarık Yılmaz Filistin'de can pazarının kurulduğunu ve çocukların öldüğüne dikkat çekerek, "Şu vahşetin ortasında kan ve irinden beslenen siyonistlerin söylediklerine bakın, nasıl bir kötülükle karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlarsınız. İsrail Savunma Bakanı çıkıyor, Filistinliler hakkında, 'Onlar insan değil, hayvanlarla savaşıyoruz' diyor. Kötülüğün görüntüsü Netanyahu 'Gazze'yi dümdüz edeceğiz' diyor. Sözde Sağlık Bakanı, 'Hastanelere başvuran Filistinlileri tedavi etmeyeceğiz' diyor. Hatta 'Hastanede yatan Filistinliler infaz edilebilir' diyerek kutsal bir mesleği terör aracına dönüştürüyor. Sözde Cumhurbaşkanları, 'Elektrik, su, yiyecek verilmeyecek. Ulaştırmaya çalışan araçlar vurulacak' derken, sözde bir milletvekili, 'Nükleer silah kullanmalıyız' diyebiliyor. Her savaşın bir hukuku vardır. Bütün mahlukatta bir denge vardır. Fakat bu kandan beslenen örgüt, vahşetini sınırlayacak hiçbir değere, hukuka sahip değildir" dedi.

Protesto eylemi yapılan dualardan sonra olaysız bir şekilde sona erdi.