Mansur Yavaş: Ebru Gündeş'e Ödenen Ücret 13 Milyon 250 Bin Lira

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentteki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde sanatçı Ebru Gündeş'e ödenen ücreti açıkladı. Yavaş, "Ebru Gündeş ve ekibine ödenen para, konser ve diğer hizmet bedeli 13 milyon 250 bin lira. Ebru Gündeş'in kendi izniyle açıklıyoruz; kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber, makyözü vesaire dahil ödenen para 4 milyon 750 bin lira" dedi.

Mansur Yavaş, 29 Ekim'de başkentte sahne alan Ebru Güneş'e 69 milyon lira para ödendiği iddiası üzerine belediye binasında basın toplantısı düzenledi. Yavaş, bu iddiaların ortaya atılış biçiminin çok ilginç olduğunu belirterek, "Belli amaçlarla belediye içerisinden birileri, doğru olmayan bilgileri sızdırdılar. Doğru olmayan bilgiler üzerine bazı medyalar, 'Ankara Belediyesi bir konsere 69 milyon lira ödedi' diye servis etmeye başladılar. Tabii bu haberi duyar duymaz derhal inceleme başlattık. Çünkü ben hukukçu olarak ne peşinen herkesi suçlu ilan eder, ne de araştırmadan 'nasıl olsa bu iftiradır' diye kapatırım. Konser harcamasıyla ilgili kusurlu varsa davaya katılırız" dedi.

'HATA YAPAN HATASININ SONUCUNA KATLANACAKTIR'

Mansur Yavaş, 10 gündür tüm dosyaların incelendiğini belirterek, "Benim dönemimde teftiş dairesinde 346 dosya açılmış, yine benim dönemimde 20 tane raporu savcılığa 53 kişinin cezalandırılması için ben göndermişim. Yani, bizim yönetimimizde hiçbir bürokratımız suç ortağımız değildir. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır. Ama hiçbir bürokratıma da 'evet bu yapmıştır, etmiştir' diyemem. Çünkü incelemeden bir sonuca varmak mümkün değildir. Bugün internette yargısız infazla yapılıyor ama ben kendi personelime yargısız infaz yapamam. Onların da savunmaları alınıp, durum ortaya çıkarıldıktan sonra elbette bu konular kamuoyu ile paylaşılacaktır. Eğer kusur varsa, asla ve asla arkasında durmayız. Hatta dava açılırsa biz de davaya katılırız" diye konuştu.

'TAM BİR ALGI OPERASYONUNUN İÇİNDEYİZ'

2021 yılından itibaren yapılan tüm konserleri ve maliyetlerini dev ekrana yansıtarak anlatan Mansur Yavaş, "İlan edildiği gibi, algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok. Sanatçıların, 'kaşe bedeli' adı altında ücretleri bellidir. Yani kimse, 'ben bir sanatçının bedelini bilmiyorum' diyemez. Dolayısıyla tam bir algı operasyonunun içindeyiz. 'Bir konser için şu kadar para verdi' diye maalesef bir algı operasyonuna maruz kalmış bulunuyoruz. Bakın arkadaşlar; tabloda sağ tarafında bedelleri var. Yani, gençlik parkında, tiyatro salonunda vs. konserler için rakamlar var. Yapılan yerleri işaret etmek isterim. Bunlar milli günler için yapılan konserler. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 'Candan Erçetin'e 84 milyon ödendi' diyen müfterilere duyurulur; 8 tane konser var. Teknik bir sefer kuruluyor, 8'i birden orada hizmet alıyor. Toplam 94 milyon lira. Bunu 8'e böleceksiniz. 'Bir sanatçıya 60 milyon, 100 milyon veriliyor' iddialarına karşılık rakamlar burada. 'Mor ve Ötesi'ne de 70 milyon verildi' diye internette yaydılar. 17-18-19 Mayıs'ta 3 adet konser, teknik kurulum 48 milyon lira, sanatçılara ve ekiplerine ödenen de 38 milyon lira. 3'e böldüğünüzde konser başına ne düştüğünü göreceksiniz. 30 Ağustos'ta yine Tan Taşçı konserine kurumla beraber 41 milyon 950 bin lira ödenmiş" ifadelerini kullandı.

'SAHNE, IŞIK, DEKOR VESAİRE 31 MİLYON 680 BİN LİRA'

Mansur Yavaş, 28-29 Ekim'in ise en fazla iddianın ortaya atıldığı konser olduğunu belirterek, "Türkiye'de sanatçıların birçoğu da insanların istediğine, istemediğine, siyasi görüşüne göre değerlendiriliyor. Bu konserin aslında ilk defa sözleşmesi yapılıyor, ancak TUSAŞ saldırısı nedeniyle ben iptal ettim. Bu sefer kamuoyundan ısrarlı bir şekilde, 'Bir devlet ya da belediye terör karşısında bunu yapamaz, mutlaka bu konser yapılmalı' diye çok büyük baskı oldu. Yani, 'Teröre teslim mi oldunuz' diye. Bunun üzerine 4 gün sonra devam ettik. Devam edince, sözleşme üzerindeki işlerin tamamı yapılamadı. Sahne, ışık, dekor vesaire 31 milyon 680 bin lira. Ebru Gündeş ve ekibine ödenen para, konser ve diğer hizmet bedeli 13 milyon 250 bin lira. Ebru Gündeş'in kendi izniyle açıklıyoruz; kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber, makyözü vesaire dahil ödenen para 4 milyon 750 bin lira. Bunun içinde de Ebru Gündeş kaşe bedelini almıştır. Yani, kalkıp da 'Bir sanatçıya şu kadar ödendi' demek tamamen algı operasyonudur" diye konuştu.