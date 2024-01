Manisa CHP adaylarını tanıttı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanlığı, düzenlediği toplantıyla büyükşehir ile Şehzadeler ve Yunusemre ilçesi belediye başkan adaylarını basına tanıttı.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, başkanlığında partinin il binasında düzenlenen basın açıklamasında belediye başkan adayları birlik ve beraberlik mesajları verildi. Açıklamaya CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, CHP Yunusemre Belediye Başkan Adayı Semih Balaban, CHP Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Gülşah Durbay, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Mehmet Arslan, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Av. Mert Özkösemen katıldı.

Kaybedeni olmayan bir ön seçim gerçekleştirdiklerini söyleyen CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "Geçtiğimiz haftasonu yapılan ön seçimde anket sonrası birbirine çok yakın iki adayımız ön seçime girdiler. Semih Balaban ve Devrim Balı ön seçime katıldılar. Sandığın ne kadar önemli olduğu bir ön seçimde bir kez daha gördük. Ön seçimde sandıktan çıkan önceki il başkanımız Semih Balaban'ı tebrik ediyorum. Kamuoyunda birkaç gündür doğru olmayan bir takım iddialarla karşı karşıya kaldık. Hem yerel hem de ulusal basında farklı yorumlara sebep olan çeşitli bilgiler yer alıyor. Genel Başkanımız Özgür Özel'in desteklediği adayın kaybettiği gibi mesnetsiz yorumlarla karşılaşıyoruz. Ancak bu yorumları yapanlar bilsin ki biz biriz ve beraberiz. Biz birlik, beraberlik, barış içerisinde hep birlikte CHP'nin altı oklu bayrağını bütün belediyelerimize dikebilmek için canla başla çalışacağız" dedi.

"Yüzde 48 ile seçimi kazanacağız"

CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek de, halk tarafından kabul görmüş hem de CHP'lilerin istediği adayların sandıktan çıktığını söyledi. Zeyrek, "Biz bu seçimi kazanmak istiyoruz. Bu seçimi kazanacak tüm güce sahibiz. Şunu bilsinler ki bu seçimlerde olmadığı kadar birlikteyiz. Parti içindeki küskünlükler olmadığı kadar minimum seviyede. Herkes birlikte ve el ele. Kazanmak için gücümüzü örgütümüzün birliğinden alacağız. 17 ilçemizdeki belediye başkan adaylarımız hem parti örgütümüz ve halkımız tarafından doğru olarak belirlenmiş adaylar. Biz ilçelerde de çok güçlüyüz. Biz yüzde 48 oy ile büyükşehir belediyesini kazanacağız. Bu konuda önce adaylarımız, sonra örgütümüz ve ardından halkımız ile birlikte hareket edeceğiz. Ben büyükşehir belediye başkan adayı olarak Manisa merkez ve gerekse ilçelerimizdeki bütün sorunları biliyorum. Bu sorunların çözümlerini de biliyorum. Önümüzdeki günlerde bu sorunların çözümlerine yönelik projelerimi kamuoyu ile paylaşacağım" diye konuştu.

"Şehzadeler, Türkiye'de merkez ilçe olup göç veren, tek ilçe"

CHP Şehzadeler Belediye Başkan Aday Adayı Gülşah Durbay ise düzenlenen basın toplantısında tüm belediye başkan adayları ile partinin tüm örgütlerinin birbiriyle kenetlenmiş durumda olduğunu vurgulayarak, "Biz partimizin gücüyle birbirimize olan bağlılığımızla, kenetlenmemizle CHP'nin bayrağını hem Şehzadeler'de hem Yunusemre'de hem de büyükşehirde kesinlikle dalgalandıracağız. Şehzadeler aslında Manisa'nın simgesi olan, kalbi olan bir ilçe ve gerektiği gibi yönetilmiyor. Türkiye'de merkez ilçe olup göç veren, nüfusu azalan tek ilçe aynı zamanda. Hepimiz için büyük bir kayıp. Şehzadeler çok çok değerli, tarihiyle, verimli tarım arazileriyle çok değerli. Fakat en basit belediyecilik hizmetlerini bile çöp gibi, okul öncesi eğitim desteği gibi, bakımlı park bahçe gibi çok basit belediye hizmetleri bile maalesef karşılanamaz durumda. Halkın bu konudaki memnuniyetsizliği Şehzadeler Belediyesi'nin bile araştırmalarında görülmekte. Biz orta düzeydeki hem belediyenin yapması gereken işleri yapıp üzerine Şehzadeler'e değer katacağız. Türkiye'de bu kötü namını da, göç veren merkez ilçe olmasından kurtaracağız. Şehzadeler artık çok güzel işlerle anılacak" dedi.

"Birlikten dirlik olur, ortak akıldan da başarı olur"

Ön seçimle CHP'nin Yunusemre Belediye Başkan Aday Adayı olan Semih Balaban da, parti içinde küslüklerin olmadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Salihli ve Yunusemre'de ön seçim yapması ile demokratlığını gösterdiğini ifade eden Balaban, Genel Başkan Özel'e teşekkür etti. Semih Balaban, "CHP diğer partilerden farklıdır. CHP'de parti içi yarışlar olur, tek adam zihniyeti yoktur. AKP'deki gibi şunu işaret edilip adaylıktan kimse çekilmez. Bu partide herkes her yere aday olabilir. Ama CHP'de bir kültür vardır, sandıktan kim çıkıyorsa başımızın tacıdır. Biz Ferdi başkanımla yarıştık, Ferdi Başkanım parti içi demokrasinin gereği sandıktan çıktı, olay bizim için bitti. Kendisini kutladım, bizim için il başkanımızdır. Karar alınmıştır, büyükşehir belediye başkan adayımız olmuştur. Aynı şekilde Genel Başkanımız Özgür Özel de 4 Kasım'da sandıktan çıkmıştır, olay bitmiştir. Bu her türlü tartışmaya kapalıdır. Bu konuda da bizim aleyhte en küçük bir beyanımız ne sosyal medyada ne başka bir mecrada olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Genel Başkanımız biz ona muhalefet etmemize rağmen Salihli'de ve Yunusemre'de sandığı koyduysa bu onun demokratlığının göstergesidir. Bundan sonra bize düşen tek bir görev var, benim seçilmemden daha önemli bir şey var. Bize düşen görev bir oy Semih Balaban'a bir oy Ferdi Zeyrek'e diyeceğiz. Bütün çalışmalarımızı da bu şekilde yapacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bundan sonra bizim tek bir hedefimiz var, yıllardır yanlış yönetilen büyükşehir, Yunusemre ve Şehzadeler Belediyelerindeki yanlış yönetimi değiştirip halkın iktidarını kurmaktır. Yunusemre Belediye başkanı görevini halk bize verdiğinde en büyük projemiz yönetimde halk yönetimde doğrudan söz sahibi olacak. Her mahallede halk meclisleri kuracağız, belediye halkımız yönetecek. Halkın söz, yetki, karar ve iktidarda olduğu bir Yunusemre Belediyesini inşa edeceğiz. Birlikten dirlik olur, ortak akıldan da başarı olur. CHP Manisa'da çok büyük bir barış vardır, bu barış çok büyük bir başarıyı getirecektir. İlksen Hanım, Ferdi Bey ve Genel Başkanımız Özgür Özel bize bir adım attı, biz de onlara üç adım atmakta kararlıyız. 90 gün sonra Manisa'nın her yerinde halk iktidarının simgelerini göreceksiniz. Hiçbir AK Partili, MHP'li, İYİ Partili, HDP'liyi de ayırt etmeyeceğiz. Her seçmen bizim için baş tacıdır. Kimse korkmasın, hiç kimseyi ayırt etmeden herkesi kucaklayacağız. Halk sadece CHP'lilerden oluşmuyor, her partili halktır" ifadelerini kullandı. - MANİSA