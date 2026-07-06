Haberler

Malezya'da Lynas-Pentagon nadir toprak anlaşmasına inceleme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya Parlamentosu, Avustralyalı Lynas Rare Earths şirketinin ABD Savunma Bakanlığı ile yaptığı 96 milyon dolarlık nadir toprak elementleri tedarik anlaşmasını görüşmek üzere 16 Temmuz'da oturum düzenleyecek. İnsan hakları grupları, anlaşmanın Gazze'de kullanılan ABD silahlarına malzeme sağladığı gerekçesiyle protesto düzenledi.

Malezya Parlamentosu, ülkede faaliyet gösteren Avustralyalı Lynas Rare Earths şirketinin ABD Savunma Bakanlığı ile yaptığı 96 milyon dolarlık nadir toprak elementleri tedarik anlaşmasını görüşmek üzere 16 Temmuz'da oturum düzenleyecek.

Malezya'da dünyanın en büyük nadir toprak işleme tesislerinden birini işleten Avustralyalı Lynas Rare Earths şirketinin ABD Savunma Bakanlığı ile yaptığı 96 milyon dolarlık nadir toprak elementleri tedarik anlaşması tepkiye yol açtı. Malezyalı insan hakları grupları, imzalanan 4 yıllık anlaşmanın ardından protesto gösterileri düzenlerken, Lynas Rare Earths şirketini Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılarda kullanılan ABD yapımı silahlar için malzeme tedarik etmekle suçladı.

"Nadir toprak elementleri silahlar içinse buna karşı çıkmalıyız"

Tepkilerin ardından Malezya Parlamentosu, anlaşmayı gündemine aldı. Parlamento Uluslararası İlişkiler ve Ticaret Komitesi Başkanı Wong Chen, 16 Temmuz'da oturum düzenleneceğini açıkladı. Wong Chen, oturumun Lynas ile Pentagon arasındaki anlaşmanın ayrıntılarını ortaya çıkarmayı ve yerel politikalara aykırı olup olmadığını belirlemeyi amaçladığını söyledi. Ticaret Komitesi Başkanı, oturumda Lynas temsilcilerinin, Malezya hükümeti yetkililerinin ve çevre grupları ile insan hakları aktivistlerinin ifadelerinin dinleneceğini belirtti. Wong, sonuçların ülkenin nadir toprak politikalarını şekillendirmek üzere öneriler olarak sunulacağını ve Malezya'nın yerli sanayisini geliştirmek amacıyla yatırım çekmeye çalıştığını belirtti. Başkan Wong Chen, "Bu nadir toprak elementleri ne için? Eğer yenilenebilir enerji içinse destekleriz, ama silahlar içinse buna karşı çıkmalıyız" ifadelerini kullandı. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi

Plajda oturan başörtülü anne ve kızına saldıran kadın işte şimdi yandı
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO'ya hazır

Tarihi zirvenin merkezinde tüm hazırlıklar tamam
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var

Gözde üniversitede skandal! 1 milyon doları giden ünlü cerrah var
Gülşen, Umut Akyürek'e 5 milyon liralık tazminat davası açtı

Gülşen'den Umut Akyürek'e milyonluk hakaret davası!

Dursun Özbek'in telefonları susmuyor! Yıldız isim için sıraya girdiler

Dursun Özbek'in telefonu susmuyor! Yıldız isim için sıraya girdiler
Rusya ile İsveç arasında 'dron' gerginliği! Protesto notası çekildi

Rusya ile İsveç arasında 'dron' gerginliği