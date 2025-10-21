Haberler

Malatya İş İnsanları Platformu'ndan CHP'li Başarır'a sert tepki

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Özköse, "Eleştiri adı altında hakaret etmek, millete hizmet değil, millete saygısızlıktır. Cumhurbaşkanına dil uzatmak, yalnızca şahsına değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütününe yapılmış bir saldırıdır" dedi.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı sözleri 'hadsizlik' olarak değerlendirdi.

Malatya İş İnsanları Platformu olarak bu 'hadsizliğin' karşısında olduklarını söyleyen Özköse, "CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın had bilmez sözlerine cevabımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, milletin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı çirkin ifadeleri şiddetle kınıyoruz. Bu sözler, siyaset değil; seviyesizliktir. Eleştiri adı altında hakaret etmek, millete hizmet değil, millete saygısızlıktır. Cumhurbaşkanına dil uzatmak, yalnızca şahsına değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütününe yapılmış bir saldırıdır. Bu makam, milletin birliğini temsil eder. O makama hakaret etmek, millete kafa tutmaktır. Siyaset proje üretme, ülkeye katkı sunma işidir. Bağırmakla, hakaretle siyaset olmaz. Bu millet, hizmet edenin yanında; saygısızlık edenin karşısındadır. Malatya İş İnsanları Platformu olarak, devletimizin yanında, hadsizliğin karşısındayız. Milletin seçtiği lidere dil uzatanın, milletin gönlünde yeri yoktur" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
