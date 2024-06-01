Malatya'da 700 Milyon TL'lik Sulama Suyu Çalışması Yapılacak

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 4 ilçenin sulama suyu altyapısı için 700 milyon TL'lik çalışma yapılacağını belirtti.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, kayısı üreticilerinin yeni sezonda sulama suyu konusunda sorun yaşaması için tüm gayreti gösterdiklerini belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ, Battalgazi, Hekimhan Doğanşehir ilçelerindeki sulama sahalarında toplamda 700 milyon TL'lik iyileştirme çalışmalarını yapılacağını belirtti.

Ankara'da bir dizi temaslarda bulunarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AFAD Başkanı Okay Memiş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, TOKİ Başkan Ömer Bulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'i ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, yapımı tamamlanan ve devam eden konutlar ile diğer projelerinin istişarelerde bulundu.

Temaslara dair açıklamalarda bulunan Ölmeztoprak, Malatya'nın yeniden imarı ve ihyası için durmaksızın çalışmaları sürdüreceklerini kaydederek, "Rezerv alan çalışmaları ve Bostanbaşı Akkent'te başlayan ve devam eden işlerle birlikte rezerv alan çalışmalarının hız kazanacağı yerler, çarşı inşaatının bir kısmının devam ettiği Saray Mahallesi'ndeki bazı lokasyonlarda inşaata başlama ön çalışmaları, Gündüzbey özelinde ve Yakınca'da başlayan imar çalışmaları ve detaylarının sahada önümüzdeki haftadan itibaren fiili olarak görülebileceği, ayrıca önümüzdeki hafta yapacağımız detay toplantısında Malatya'mız özelindeki imar ve inşa faaliyetlerinin hızlandırılması için gereken tüm adımların sağlıklı bir şekilde atılması için her türlü gayret gösterilecektir" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın enerji sorunları masaya yatırılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ziyaretine ilişkin de açıklamalarda bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya'mızın gerek geçici yerleşim merkezleri yani konteynerlarımızda gerekse mahallelerimizdeki konutlarımızda yaşanan enerji ile ilgili durumları ve tek tek lokasyon halinde paylaştığımız doğal gaz ile ilgili vaziyetleri istişare edip, önümüzdeki bayramın hemen ertesinde Malatya'mızın acil eylem toplantısı ve projesi sözünü aldık. İnşallah en kısa sürede enerji ve gaz ile ilgili gelen talepleri en olumlu şekilde sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Bakanımıza Malatya'mız özelinde yapılan tüm bu çalışmalarda verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu - MALATYA