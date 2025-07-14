Macron, Savunma Sanayisine 6,5 Milyar Euro Ek Kaynak Tahsis Edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek 2 yıl içinde savunma sanayiine 6,5 milyar euro ilave kaynak tahsis edeceklerini duyurduğu konuşmasında, "Bu dünyada özgür olmak için bizden korkmaları gerekiyor. Bizden korkmaları için ise güçlü olmamız gerekiyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın yarın kutlanacak ulusal bayramı Bastille Günü arifesinde, Paris'teki Hotel de Brienne'de geleneksel ordu konuşmasını gerçekleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanının ulusal kutlamalar öncesinde başkomutan sıfatıyla gerçekleştirdiği konuşmada Macron, Avrupa'nın eşi görülmemiş tehditlerle karşı karşıya olduğunu ve kendisini savunmak için çabalarını yoğunlaştırması gerektiğini söyledi. Macron, Fransa'nın Rusya, terörizm ve çevrim içi saldırılar gibi tehditler nedeniyle önümüzdeki 2 yıl içerisinde savunma bütçesini 6,5 milyar eurodan fazla artıracağını duyurdu. Fransız lider, ikinci döneminin son yılı olan 2027'de Fransa'nın savunma harcamalarını yıllık 64 milyar euroya çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, "Her ne kadar askeri bütçeyi 2030 yılına kadar iki katına çıkarmayı planlamış olsak da, bunu 2027'ye kadar gerçekleştireceğiz. 2026 yılında savunmaya ilave 3,5 milyar euro, 2027'de ise 3 milyar avro daha tahsis edilecek. Böylece savunma bütçesi, 10 yıl içinde iki katına çıkacak ve 64 milyar euroya ulaşacak" dedi.

"Bizden korkmaları için ise güçlü olmamız gerekiyor"

Macron, "Özgürlük, 1945'ten bu yana hiç bu kadar tehdit altında olmadı. Tehditler hiç bu kadar ciddi de olmadı" ifadelerini kullanarak, Avrupa'nın Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu'daki savaşlar ve ABD'nin belirsizlik yaratan tutumları nedeniyle tehlikede olduğunu vurguladı. "Bu dünyada özgür olmak için bizden korkmaları gerekiyor. Bizden korkmaları için ise güçlü olmamız gerekiyor" dedi.

"Özgürlüğün bir bedeli var"

Fransa'nın devasa borçlarını azaltmaya çalışırken dahi savunma harcamalarını artırmak için ihtiyaç duyduğu parayı bulabileceğini vurgulayan Macron, Fransız halkına hitap ederek, "Ulusun size ihtiyacı var. Her Fransız erkek ve kadın, çevremizdeki tehditlerin farkında olmalı. Hepimiz fedakarlık yapmalıyız. Özgürlüğün bir bedeli var" dedi. Ayrıca ismini vermediği yabancı hükümetlerin internet üzerinden yürüttüğü dezenformasyon kampanyaları ve ekran çağında çocukları hedef alan propaganda faaliyetlerinin oluşturduğu tehditlere de dikkat çekti. Fransız Cumhurbaşkanı ayrıca üst düzey askeri ve savunma yetkililerine Fransa'nın nükleer gücünün Avrupa'yı koruma konusunda nasıl bir rol oynayabileceğine ilişkin Avrupalı partnerleri ile "stratejik diyalog" başlatma talimatı verdi. - PARİS