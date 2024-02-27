Macron: Batılı ülkeler arasında Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda fikir birliği yok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris'te düzenlenen Ukrayna'ya destek konferansının ardından yaptığı konuşmada, Batılı ülkeler arasında Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda fikir birliği olmadığını, ancak hiçbir şeyin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna ordusunun doğudaki cephe hattında gerileme yaşaması ve mühimmat sıkıntısından şikayet etmesi üzerine Fransa'nın başkenti Paris'te 27 ülkenin katılımıyla " Ukrayna'ya destek konferansı" gerçekleştirildi. Ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konferansın ardından yaptığı konuşmada, "Rusya'nın yenilgisinin Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Rusya bu savaşı kazanamayacak. Tek saldırgan odur. Bu savaşı başlatan tek ülke odur. Rusya artık hem geleneksel hem de hibrit savaş yoluyla kendi güvenliğimizi açıkça etkiliyor. Rus halkıyla savaşmıyoruz. Sadece kazanmalarına izin vermek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şeyin göz ardı edilmemesi gerekiyor"

Macron ayrıca Avrupalı liderlerin konferansta Ukrayna'ya orta ve uzun menzilli füzeler ile bomba tedarik edilmesi amacıyla "koalisyon kurulması" konusunda anlaştıklarını söyledi. Batılı ülkeler arasında Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda fikir birliği olmadığını, ancak hiçbir şeyin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Bugün asker gönderme konusunda fikir birliği yoktu. Ancak hiçbir şeyin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız. Amacımıza ulaşmak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi. Rusya'nın stratejisinde değişiklik olduğunu belirten Macron, "Daha fazla toprak ele geçirmeye çalışıyor ve gözü sadece Ukrayna'da değil, birçok başka ülkede, dolayısıyla Rusya daha büyük bir tehlike oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri bağlamında Ukrayna'ya desteğin devam edip etmeyeceği sorulan Macron, "Geleceğimizin ne olacağına karar vermek için ABD seçimlerinin sonucunu bekleyemeyiz. Tehlikede olan Avrupa'nın geleceğidir, dolayısıyla karar vermek Avrupalılara kalmıştır" dedi.

" Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlanan ülkeler var, asla diyen ülkeler de var"

Konferanstan önce konuşan ve Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkan Slovakya Başbakanı Robert Fico ise çok sayıda NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkenin Ukrayna'ya asker göndermeyi düşündüğünü söyledi. Fico, " Ukrayna'ya kendi birliklerini göndermeye hazırlanan ülkeler olduğunu doğrulayabilirim, asla diyen ülkeler var, Slovakya da bunların arasında yer alıyor ve bu teklifin dikkate alınması gerektiğini söyleyen ülkeler de var" şeklinde konuştu. Fico, bu tür planların savaşı tırmandırma riski taşıdığını söyledi. Fico ayrıca, "Bu (Paris'teki) toplantı, Batı'nın Ukrayna stratejisinin tamamen başarısız olduğunun teyididir" dedi. - PARİS