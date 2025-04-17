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Macron, ABD Yetkilileriyle Ukrayna ve Orta Doğu Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

Macron, ABD Yetkilileriyle Ukrayna ve Orta Doğu Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ana konusu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sona erdirilmesine yönelik barış müzakereleri oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile başkent Paris'te bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Noel Barrot ve Macron'un diplomatik danışmanı ve G20-G7 Temsilcisi Emmanuel Bonne'un da katıldığı belirtilerek, "Toplantının ana gündemi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sona erdirilmesine yönelik barış müzakereleriydi. Bu görüşme, Cumhurbaşkanı Macron ile Başkan Trump arasında yakın zamanda gerçekleşen temaslar ile Fransa ve İngiltere eş başkanlığında 27 Mart'ta Elysee Sarayı'nda bir araya gelen gönüllü koalisyonun çalışmaları çerçevesinde gerçekleşti. İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell da bu kapsamda görüşmelere katıldı" denildi.

Görüşmede, Avrupa ile ABD arasındaki gümrük vergileri ve Orta Doğu'daki gerilimin azaltılmasına yönelik gelişmelerin de ele alındığı aktarılan açıklamada, "Görüşmede, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi, İran nükleer programı, gümrük vergileri ve Orta Doğu'daki gerilimler ele alındı" denildi.

Macron'un görüşmeı öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. - PARİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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