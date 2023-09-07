Kütahya Valisi Musa Işın Gediz'i Ziyaret Etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Gediz ilçesini ziyaret ederek çalışmaları ve sorunları yerinde inceledi. Vali Işın, Kaymakam, Belediye Başkanı ve ilçe protokolü ile bir araya geldi ve yapılan projeler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Gediz Kapalı Pazar alanında düzenlenen fuara katılarak vatandaşlara plaket takdim etti. Vali Işın ve beraberindeki heyet, Muratdağı Termal Turizm Merkezi'ni de ziyaret etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, ilçeleri tanımak, çalışmaları ve sorunları yerinde inceleyebilmek amacıyla başlattığı ilçe ziyaretleri çerçevesinde Gediz'e geldi.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Işın, Kaymakam Hakan Alkan'dan ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Musa Işın, Kaymakamlık ziyaretinin ardından Gediz Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Jandarma Albay Murat Kırbaç, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Genel Meclis Başkanı Muharrem Özçura, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, İl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz'de yapımı devam eden ve yapımı tamamlanan projeler hakkında Musa Işın'a bilgi vererek nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür etti.

Vali Işın Belediye ziyaretinde Hayvan barınağının ve hayvan haklarının kendi gündemlerinde olduğunu belirterek, "Bu konu çok hassas. Bütün kurumlarımızdan aynı hassasiyeti bekliyoruz" dedi.

Gediz ziyaretinde Vali Musa Işın, Gediz Kapalı Pazar alanına kurulan, Tarım ve Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı'nda kurulan stantları gezerek, fuara katılım sağlayan kurum, kuruluş ve esnaflara bereketli kazançlar temennisinde bulunarak, düzenlenen küçükbaş hayvan yarışmasında dereceye giren vatandaşlara plaket takdiminde bulundu.

Kütahya Valisi Musa Işın ve beraberindeki heyet, Gediz'in yatırım merkezlerinden olan Türkiye'de hem kayak sporu hem de termal sıcak su bakımından zengin Muratdağı Termal Turizm Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Murat Dede Türbesi'ne gerçekleştirilen ziyarette duaların okunmasının ardından Hacıdana hamamı ve bungalow evlerini inceleyen Vali Musa Işın'a yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verildi. - KÜTAHYA