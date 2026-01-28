Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Gaziantep'in Genç Yıldızları Ödül Töreni"nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, 'Gaziantep'in Genç Yıldızları Ödül Töreni'nde konuştu
Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Halep ziyaretinde Türkiye'nin terörsüz bir bölge hedefinin önemine dikkat çekti. Gaziantep'te düzenlenen ödül töreninde gençliğe vurgu yaparak, gelecekteki hedeflerin birliğe bağlı olduğunu ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, dünkü Halep ziyaretine ilişkin "Bizim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimizin ne kadar önemli olduğunu orada bizzat yaşadık ve gözlemledik. Onun için bize güvenin kardeşlerim, yeter ki provokasyonlara, fitne fesatlara karşı birliğimizi daim edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Kamil Ocak Spor Salonu'nda organize edilen Gaziantep'in Genç Yıldızları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türklerin bu coğrafyada, Hunlar'dan Sakalara, Göktürk'lerden Karahanlı'ya, Selçuklu'dan Osmanlıya kadar büyük bir tarihin, medeniyetin bekçileri olduğunun altını çizdi.

Anadolu'dan Kafkaslar'a, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar büyük bir coğrafyanın temsil edildiğini vurgulayan Zorlu, "Bizler bir ve beraber oldukça fitnelere karşı dayanışmamızı korudukça, bizim birliğimizi ve huzurumuzu geleceğimizi kim bozabilir? Allah'ın izniyle kimse bozamayacak." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü anımsatan Zorlu, şunları kaydetti:

"Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. Yıllar sonra Cumhuriyetimizin ikinci asrında, sizlere inanan gençliğin yolunu açmak için aşkla çalışan bir Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde gayret gösteriyoruz. İnanıyoruz ki bu ufuk çizgisi sizlerle birlikte geleceğe taşınacak ve adım adım Türkiye Yüzyılı inşa edilecektir."

Zorlu, dün gerçekleştirdikleri Halep ziyaretine de değinerek, "Halep valisini ziyaret ettik ve orada yaşanan o büyük yıkımı ve tahribatı gözlerimizle gördük. İnanın, bizim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimizin ne kadar önemli olduğunu orada bizzat yaşadık ve gözlemledik. Onun için bize güvenin kardeşlerim, yeter ki provokasyonlara, fitne fesatlara karşı birliğimizi daim edelim. Şu an Halep Belediye Başkanımız da aramızda, onun katılımı bizim için çok önemliydi. İnşallah işbirliğimiz devam edecek, Türkiye-Suriye kardeşliği ve işbirliği geleceğe yol alacak ve bizim bu birlikteliğimizle gönüllü geri dönüşler de elbette hızlanacak. Adım adım hedeflerimize ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halep Belediye Başkanı Mohammed Ali al-Aziz, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mesut Bozatlı ve Bünyamin Bozgeyik, Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, çeşitli il ve ilçelerden belediye başkanları ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Politika
