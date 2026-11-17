AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Türk dünyasının içerisinde yer aldığı coğrafyanın, Çin'den batıya uzanan karşılıklı 800 milyar dolarlık ticaret kapasitesinin tam ortasına doğru yerleşmekte olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen "Şefika Gaspıralı Uluslararası Sempozyumu"nun açılış törenine katıldı. Burada konuşan Zorlu, Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi (TUDSES) adıyla bir dijital platformun kurulduğunu hatırlatarak, "Şu an 800'ün üzerinde resmi sivil toplum kuruluşu bu sisteme dahil oldu. Birbirleriyle etkileşim kurabiliyorlar. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gerek Türkiye'de gerek diğer devletlerimizdeki sivil toplum kuruluşlarımızı bu dijital platforma üye olmaya ve işbirliğimizi daha da yükseltmeye davet ediyorum. Biz önümüzdeki günlerde bu sisteme entegre yeni projelerimizi açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

"İsmail Gaspıralı, geçmişten geleceğe uzanan sarsılmaz bir idealin öncüsü olmuştur"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Liderler Zirvesi'nin Ankara'da 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla gerçekleştirildiğinin altını çizen Zorlu, "İşte bu önemli ülkü, bu idealin ortaya çıkmasını sağlayan İsmail Gaspıralı, artık geçmişten geleceğe uzanan sarsılmaz bir idealin öncüsü olmuştur. Ortaya koyduğu bu fikir ve ideal 200 milyona yakın nüfusumuzun hemen pek çoğu tarafından bilinmekte, o dillerde çevrilerek konuşulmakta, alıntılar yapılmakta ve bir ufku aydınlatmaktadır. Dolayısıyla da Şefika Gaspıralı ondan aldığı ilhamla, feyizle ve düşünce sistemiyle aslında bu 'dilde, fikirde, işte birlik' şiarının ilk öncü uygulayıcılarından birisi olmuştur" diye konuştu.

"Türk dünyası, 800 milyar dolarlık ticaret kapasitesinin merkezine yerleşiyor""

TDT'nin, 13. Liderler Zirvesi ile yeni bir döneme adım attığını aktaran Zorlu, "Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde yapılan bu zirve, öncesi ve sonrasıyla dünya kamuoyunda oldukça geniş bir yankı bulmuştur. Bugün Amerika'da, Rusya'da ve farklı ülkelerde bu konuda ciddi analizler kaleme alınmakta, yazılmaktadır. Neden böyle? 163 maddelik Ankara Deklarasyonu ortaya çıktı. Burada ilk defa Çin'den Avrupa'ya uzanan koridorun, Kırgızistan-Kazakistan-Çin demiryolu hattının birleştirilmesi yönündeki çağrı, liderler tarafından kayıt altına alınan bir ifade olarak tarihe geçmiştir. Bunlar yıllar önce elbette düşünülmesi, hayal edilmesi zor şeylerdi. Ancak bugün Türk dünyasının içerisinde yer aldığı bu coğrafyanın, Çin'den batıya uzanan karşılıklı 800 milyar dolarlık ticaret kapasitesinin tam ortasına doğru yerleşmekte olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Biz farklı devletleriz, bizlerin zaman zaman aramızda görüş ayrılıkları olabilir"

Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizlerin zaman zaman aramızda görüş ayrılıkları olabilir. Biz farklı devletleriz. Egemenlik haklarımız çerçevesinde farklı kararlar alınabilir, dış politika yönelimlerinde nüanslar olabilir. Ama önemli olan ortak bir iradeyle, duygu ve bu düşünce sistemiyle hareket planımızı uygulamaya devam etmektedir. Şimdi biz, inşallah devlet başkanlarımızın da kararlı iradesiyle bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ve Türkiye'nin dönem başkanlığı ile birlikte bu maddelerin pek çoğunu hayata geçirmek için çalışmalar yürüteceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı