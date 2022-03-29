Kremlin Sözcüsü Peskov: "Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Peskov:

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere ilişkin açıklama yaparak, "Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere ilişkin açıklama yaparak, "Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Türkiye'de gerçekleştirilecek müzakerelere ilişkin Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelerde şimdiye kadar başarılı bir ilerleme kaydedilmediğini belirterek, "Müzakerelerde yetersiz ilerlemeye rağmen görüşmelerin yüz yüze yapılması önemli. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler, daha verimli oluyor. İki ülke tarafından da müzakereciler Türkiye'ye bugün varacaklar. O sebeple müzakerelerin bugün yapılması pek mümkün görünmüyor. Yarına kalabilir" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dmitriy Peskov, Ukrayna, Türkiye, Kremlin, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title