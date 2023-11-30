Kosova İtfaiyecileri, Daha İyi Çalışma Koşulları İstiyor

Kosova'da itfaiye çalışanları, daha iyi çalışma koşulları ve risk ödeneği taleplerini dile getirmek amacıyla Başbakanlık binası önünde gösteri düzenledi. İtfaiye çalışanları, organizasyon, finansman ve yönetim konularında zor durumda olduklarını belirtti.

Kosova'da itfaiye çalışanları, daha iyi çalışma koşulları ve risk ödeneği taleplerini dile getirmek amacıyla Başbakanlık binası önünde gösteri düzenledi.

Ülkenin çeşitli kesimlerinden gelerek başkent Priştine'deki Başbakanlık binası önünde toplanan yüzlerce üniformalı itfaiye çalışanı, "Hükümet, adaletsizliğin kanun haline gelmesine izin verme!", "Kosovalı itfaiyeciler adalet istiyor!" yazılı pankartlar taşıdı.

Kosova İtfaiyeciler Sendikası Başkanı Muharrem Beka, basına yaptığı açıklamada, itfaiye teşkilatının organizasyonu, finansmanı ve yönetimi konusunda oldukça zor durumda olduklarını söyledi.

Gösterilerin kendileri için kabul edilebilir bir anlaşmaya varılıncaya kadar devam edeceğini belirten Beka, "Kosova itfaiyecileri, planlanmış bir bütçenin olmaması, kişisel ve kolektif ekipman eksikliği ve itfaiyeci sayısının az olması gibi çok sayıda tanımlanmamış sorunla karşı karşıya." diye konuştu.

Beka, itfaiye çalışanları olarak yetkililerden; acil durum bütçesi sağlanması, risk ödeneklerinin ödenmesi, kişisel ekipman ve koruyucu kıyafetlerle daha iyi çalışma koşulları sağlanması ve sağlık sigortası talep ettiklerini vurguladı.

Yaklaşık 1 saat süren gösteri olaysız sona erdi.