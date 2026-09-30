Köse, Manisa'da gençlerin istihdamı için mesleki eğitim ve iş birliği çağrısı yaptı

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'da gençlerin istihdam imkanlarının artırılması ve gelecek kaygısının azaltılması gerektiğini belirterek, gençlerin eğitim hayatından iş hayatına geçişini kolaylaştıracak politikaların önemine dikkat çekti.

Manisa'nın sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde önemli bir üretim potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Köse, bu potansiyelin gençler için daha fazla istihdam imkanına dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Gençlerin yalnızca diploma sahibi olmasının yeterli olmadığını belirten Köse, mesleki eğitim ile iş dünyası arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Köse, üniversiteler, meslek liseleri, kamu kurumları ve özel sektör arasında daha güçlü bir iş birliği kurulmasının gençlerin istihdamına katkı sağlayacağını dile getirdi.

"Gençler geleceğe umutla bakabilmeli"

Gençlerin en önemli sorunlarından birinin gelecek kaygısı olduğunu söyleyen Köse, "Bir şehirde gençler geleceğini o şehirde kurabileceğine inanıyorsa, o şehir geleceğe güvenle bakabilir. Gençlerimizin eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi şehirlerinde iş bulabilmeleri, üretimin içinde yer almaları ve kendi hayatlarını kurabilmeleri gerekiyor. Bunun için gençlere sadece iş arayan değil, üreten ve değer oluşturan bireyler olabilecekleri imkanları sunmalıyız" dedi.

Manisa'nın genç nüfusunun kentin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Köse, gençlerin karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Eğitim ve istihdam arasındaki bağ güçlendirilmeli"

Mesleki eğitim alan gençlerin sektörlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirilmesinin önemine değinen Köse, "İş dünyasının hangi alanlarda elemana ihtiyaç duyduğunu doğru tespit etmeliyiz. Eğitim sistemimizle iş dünyasının ihtiyaçları arasında güçlü bir köprü kurmalıyız. Gençlerimiz mezun olduklarında ne yapacağını düşünmek yerine, eğitim hayatları boyunca mesleklerini ve geleceklerini planlayabilmeli" diye konuştu.

Köse, genç girişimcilerin de desteklenmesi gerektiğini belirterek, yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için danışmanlık, eğitim ve finansmana erişim imkanlarının geliştirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

"Manisa, gençleriyle birlikte büyümeli"

Manisa'nın ekonomik gücünün gençlerin geleceğe dair beklentileriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Köse, sözlerini şöyle sürdürdü: "Manisa sadece fabrikaları, tarımı ve üretimiyle değil, gençleriyle de güçlü bir şehir. Gençlerimizi şehrin geleceğinin bir parçası olarak görmeliyiz. Onlara söz hakkı vermeli, fikirlerini dinlemeli ve üretim süreçlerine dahil etmeliyiz. Gençlerimizin Manisa'dan gitmek zorunda kalmadığı, burada eğitim alıp burada çalışabildiği ve kendi hayatını kurabildiği bir şehir hedeflemeliyiz. Gençlerin geleceğe umutla bakması, hepimizin ortak sorumluluğudur."

Köse, gençlerin istihdamının artırılması konusunda kamu, özel sektör, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmalar yürütmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı