KKTC'ye doğal gaz projesinde 2028 hedefi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC'ye doğal gaz ulaştırılmasına yönelik projenin 2028 yılında devreye alınmasının hedeflendiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) doğal gaz arzına yönelik önemli projelerden birinde hedef tarih belli oldu. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC'ye doğal gaz ulaştırılmasına yönelik projenin 2028 yılında devreye alınmasının hedeflendiğini açıkladı. Arıklı, yaklaşık 700 milyon dolara mal olması öngörülen projenin mühendislik çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Erhan Arıklı, mevcut elektrik üretiminde kullanılan fosil yakıtların hem maliyet hem de çevresel etkiler açısından sürdürülebilir olmadığını ifade ederek, özellikle düşük kükürt oranına sahip yakıtların yüksek maliyet oluşturduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin (AB) 2030 yılı itibarıyla bu tür yakıtların kullanımını sonlandırmayı planladığını kaydeden Arıklı, Güney Kıbrıs'ın ise bu yakıtları kullanmaya devam ettiği için her yıl yaklaşık 100 milyon dolar emisyon cezası ödediğini dile getirdi.

Kablo projesinde süreç devam ediyor

Türkiye ile KKTC arasında planlanan denizaltı elektrik kablosu projesine de değinen Arıklı, Avrupa elektrik şebekeleri ağı ENTSO-E'den henüz resmi bir yanıt alınamadığını belirtti. Bu nedenle sürecin uzadığını ifade eden Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin konuyla ilgili temaslarını sürdürdüğünü söyledi.

Güneş enerjisinde altyapı vurgusu

KKTC'nin güneş enerjisi potansiyelinden yeterince faydalanamadığını belirten Erhan Arıklı, bunun temel nedenlerinden birinin mevcut enerji iletim altyapısındaki yetersizlik olduğunu kaydetti. Elektrik şebekesinin güçlendirilmesi için 30 ila 50 milyon dolar arasında yatırım gerektiğini ifade eden Arıklı, yüksek gerilim hatlarının yenilenmesiyle daha fazla güneş enerjisi yatırımının önünün açılacağını söyledi.

Alanya-KKTC doğal gaz hattı planlanıyor

Doğal gazın KKTC'ye ulaştırılması konusunda siyasi ve stratejik kararın alındığını belirten Arıklı, Alanya'dan KKTC'ye uzanacak yaklaşık 97 kilometrelik boru hattı projesi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Projenin mühendislik çalışmalarının 2026 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Arıklı, yaklaşık 55 santimetre çapındaki borularla inşa edilmesi planlanan hattın 2028 yılında devreye alınmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Ekonomik ve stratejik katkı bekleniyor

Yaklaşık 700 milyon dolarlık maliyetle hayata geçirilmesi planlanan projenin ülkeye ekonomik ve stratejik katkılar sağlayacağını belirten KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, ilerleyen dönemde Doğu Akdeniz'de çıkarılacak doğal gazın da KKTC ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarına taşınabileceğini söyledi. Erhan Arıklı, elektrik ve doğal gaz projelerinin siyasi tartışmaların ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, teknik çalışmalar tamamlandıkça süreçle ilgili bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı