KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ın İki Halkının Acilen İş Birliği Kültürü Oluşturması Gerekiyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ın iki halkının acilen iş birliği kültürü oluşturması gerekiyor. Yarım asrı aşkın süredir sürdürülen federasyon temelli müzakereler başarısız oldu, bu zemin artık tükenmiştir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Tatar, Guterres'in misafirperverliği ile Kıbrıs'ta güven ve iş birliği inşasına yönelik değerli çabaları için teşekkür etti.

Tatar, New York'ta çağın en kritik BM Genel Kurul oturumunun yapıldığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının Orta Doğu'da yaşanan olumsuz gelişmeleri, özellikle İsrail'in Filistin'de işlediği soykırımı büyük üzüntü ve endişeyle takip ettiğini söyledi. Tatar, birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma yönünde aldığı kararı ve Orta Doğu'da iki devletli çözüm yaklaşımını memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Ayrıca Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, uluslararası topluma KKTC'nin resmen tanınması ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun kaldırılması çağrısını memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Tatar, mart ve temmuz aylarında Kıbrıs Rum tarafı ile yapılan görüşmelerde, iki tarafın yeni girişimlere yönelme ve iş birliğini teşvik etme konusunda mutabık kaldığını hatırlattı. Bugün yapılacak üçlü toplantıya iyi niyet ve iyimserlikle katılacağını belirten Tatar, gündeminde halen masada olan yeni geçiş kapıları gibi günlük yaşamı kolaylaştıracak somut başlıkların bulunduğunu kaydetti. Kıbrıs Türk tarafının yapıcı yaklaşımını teyit etmek üzere New York'ta bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, mesajının net olduğunu belirterek, "Kıbrıs'ın iki halkının acilen iş birliği kültürü oluşturması gerekiyor. Yarım asrı aşkın süredir sürdürülen federasyon temelli müzakereler başarısız oldu, bu zemin artık tükenmiştir" ifadelerini kullandı.

1968'den bu yana yürütülen tüm süreçlerin, 2004 Annan Planı'nın ve 2017 Crans-Montana görüşmelerinin aynı sonuçla, yani Rum tarafının reddiyle sona erdiğini hatırlatan Tatar, "Rum tarafı, Kıbrıs Türk halkıyla eşitlik temelinde güç ve refah paylaşma iradesine sahip değildir" dedi. Tatar, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, verilen sözlerin yerine getirilmesini, izolasyonun kaldırılmasını, doğrudan ticaretin, doğrudan uçuşların ve doğrudan temasların önünün açılmasını talep etti. Tatar, "Kıbrıs Adası'nda iki halk ve iki devlet vardır, her biri kendi demokratik kurumları, kimliği ve hedefleriyle yaşamaktadır. Kalıcı çözüm ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Tatar, özellikle ticaret, sağlık ve çevre gibi alanlarda iş birliğinin artık ortak öncelik olması gerektiğini vurguladı. İklim değişikliği, salgınlar ve enerji güvenliği gibi küresel sınamaların iş birliğini mecburi kıldığını söyleyen Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak eşitlik, saygı ve karşılıklı anlayış temelinde yapıcı düzenlemeler için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.