KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Azerbaycan'da gösterilen yakınlık bizleri mutlu etti"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'da kendilerine gösterilen yakınlığın kendilerini mutlu ettiğini belirterek KKTC'nin artık daha da kabul edilmekte olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Liderler Zirvesi'ne katılmasının ardından ülkeye dönüşünde Ercan Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'da kendisine gösterilen yakınlıktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, " Azerbaycan'da Kıbrıs Türk halkına duyulan güven, yürütmekte olduğumuz siyaset, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve bu uğurda Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki çalışmaları ve yeni siyasetimizin Türk dünyası bakımından da çok kıymetli olduğunu ve buna liderlik ettiğim için bana bu Fahri Doktora unvanının tevdi edilmesi, Azerbaycan hükümetinin şahsıma ve Kıbrıs Türk halkına duyduğu güvenin ve yakınlığın orada mesajları verilmiştir. Bu da beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"Her türlü ilişkilerimizin gelişmesi bizleri mutlu ediyor"

Cumhurbaşkanı Tatar KKTC olarak Türkiye, Azerbaycan ve diğer Türk Devletleri ile olan ilişkileri geliştirme gayesinde olduklarını vurgulayarak, "Üzerimizde uygulanmakta olan ambargo ve izolasyonların açılması için onlardan her zaman beklediğimiz desteği görmekte ve bu yolda bu milli siyasetin yürütülmesinde aşama aşama çok önemli adımlar attığımızı ve Azerbaycan'la her türlü ilişkilerimizin gelişmesi bizleri çok mutlu etmektedir" dedi.

"EİT zirvesinde şahsıma büyük hürmet gösterildi"

Tatar, Hankendi şehrinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Liderler Zirvesi'nde şahsına büyük hürmet gösterildiğini belirterek, "Kendi bayrağımızla o büyük salonda Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ülkeleri, artı Pakistan, İran, Tacikistan ve diğer bazı ülke temsilcilerinin katıldığı o büyük toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına ben de söz aldım" diye konuştu.

"KKTC, tanınmış bir devlet statüsüyle ağırlanmıştır"

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmış bir devlet gibi temsil edildiğine dikkat çekerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık daha da kabul edilmekte olduğu, tanınma noktasında sıkıntı olabilir ama orada o şekilde temsil edilebilmemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerçeğini ve Kıbrıs Türk halkının kendi devletiyle bu yolu yürüdüğünü göstermektedir" dedi.

1963 yılından bu yana Kıbrıs Türk halkı üzerinde ağır ambargo ve izolasyonlar uygulandığını ifade eden Tatar, "Bu bir insanlık ayıbının ötesinde artık insanların vicdanında da sorgulanması gereken bir muameledir" şeklinde konuştu.

"Erdoğan'ın desteği bizleri mutlu etmiştir"

Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk halkına desteğini net şekilde ortaya koyduğunu dile getiren Tatar, "Kıbrıs Türk halkı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyelerinin daha fazla ekonomik, ticari ve siyasi münasebetlerini artırmalarını beklediğini açık ve net ifade etmiştir. Bu da bizleri mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

"16-17 Temmuz'da New York'ta olacağım"

Tatar, Birlemiş Milletlerin 16-17 Temmuz'da gerçekleştireceği toplantıya katılacaklarını belirterek, "Bu toplantıya ben, Rum lider, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanı katılmayı kabul etmiştir" dedi.

"Kriterimiz iki devletli iş birliğidir"

Toplantıya katılma anlayışlarının iki devletin iş birliği üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Tatar, "Biz asla Güney Kıbrıs'ın düşündüğü gibi Crans Montana'da bırakıldığı yerden federasyon görüşmelerine çekilmek için böyle bir aşama yaşandığını kabul etmeyiz" şeklinde konuştu.

"Bir millet üç devlet"

Azerbaycan'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında halkın ve devletin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük yakınlık gösterdiğini kaydeden Tatar, "Orada yapılan temaslarda artık Azerbaycan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kardeş bir devlet olarak kabul gördüğünü gördüm. 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bizim kardeşimiz' diyen insanlar vardı" ifadelerini kullandı. Tatar, televizyon programlarında "Bir millet üç devlet" anlayışını vurguladığını belirterek, "Zaten biz, bir millet üç devlet deriz. Onlar da bunun yavaş yavaş böyle olduğunu anlamış durumdalar" dedi. Zirve sırasında yaptığı konuşmada "Karabağ Azerbaycan'dır" ifadesini kullandığını belirten Tatar, bu sözlerinin Azerbaycan basınında manşetlere çıktığını aktardı.

"Azerbaycan medyasında bayrağımız yer aldı"

KKTC bayrağının toplantı boyunca hem Azerbaycan medyasında hem de Türk dünyasında yer aldığını belirten Tatar, "Bu görünürlük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin algısını yükseltmiştir" ifadelerini kullandı.

Tatar, ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle aynı uçakla İstanbul'a geldiklerini, sabah saatlerinde de KKTC'ye dönüş yaptığını belirtti.

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılını hep birlikte kutlayacağız"

Cumhurbaşkanı Tatar, Temmuz ayının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız. Bu barış harekatı sayesinde Kıbrıs'ta 51 yıldır istikrarla yaşayabilmemizin şartları oluşturulmuştur" dedi.

"Diyaloğa hazırız ama hakkımızı koruyacağız"

KKTC'nin hiçbir zaman diyalogdan ve temastan kaçınmadığını vurgulayan Tatar, "Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz temelinde hakkımızı ve hukukumuzu koruyabileceğimizi ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizi söyledim" ifadelerini kullandı. Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in Pazartesi günü KKTC'de olacağını ve kendisiyle bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi. - LEFKOŞA