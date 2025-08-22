KKTC Başbakanı Üstel: "Türkiye ile ilişkilerimiz köklüdür ve bizim için yaşamsal niteliktedir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Türkiye ile ilişkilerimiz köklüdür, güçlüdür ve bizim için yaşamsal niteliktedir" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı KKTC'ye düzenlediği resmi ziyaret sırasında başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda karşıladı. Üstel ve Yılmaz, karşılamanın ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve heyetini yeniden KKTC'de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik ve ekonomik bir bağ olmakla kalmadığını, tarihin, kültürün, ortak mücadelenin ve kardeşliğin güçlü bir yansıması olduğunu kaydetti. Üstel, "Bu ilişkiler köklüdür, güçlüdür ve bizim için yaşamsal niteliktedir. Sizlerle birlikte uyum içinde geliştirdiğimiz ilişkiler ve bu sağlam temeller üzerinde yükselen işbirliğimiz son yıllarda halkımızın hayatına doğrudan dokunan, günlük yaşamı kolaylaştıran, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan pek çok projeyi hayata geçirdik" ifadelerini kullanırken, hayata geçirilen projelerin devamının geleceğini belirtti.

"Lefkoşa Çevre Yolu'nu kullanan herkes trafiğin ne kadar rahatladığını görebiliyor"

İmzalanan iş birliği protokolleriyle özellikle sağlık alanında yeni atılımların yapıldığını, sağlık birimlerinin teker teker elden geçirilmeye başladığını söyleyen Üstel, özellikle bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifi ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın himayelerinde Lefkoşa'da 320 yataklı bir hastanenin temellerinin atıldığını hatırlattı. Başbakan Üstel, Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaların başlatıldığına da dikkat çekerek, Girne Devlet Hastanesi'nin bitmek üzere olduğunu, Maraş'ta sağlık ocağının açıldığını ve senelerdir beklenen Karpaz Pamuklu Hastanesi'nin yakında hayata geçirileceğini kaydetti. Tamamlanan altyapı çalışmalarına değinen ve uzun süredir bekleyen Lefkoşa Çevre Yolu'nun ve Yonca Kavşağı'nın da yine Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın katılımıyla açıldığını hatırlatan Üstel, "Bugün o kavşağı kullanan herkes trafiğin ne kadar rahatladığını görüyor" dedi.

"Ülkemizin her tarafını daha iyi bir noktaya götürdük"

Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile birlikte E-Devlet Mobil Uygulama lansmanının yapılacağını söyleyerek, uzun zamandır konuşulan ve yasası yine bu hükümet zamanında geçirilen E-Devlet projesinin hayata geçirilmesiyle bürokrasideki hantallığın büyük bir kısmının ortadan kalkacağına vurgu yaptı. Üstel, "Diğer alanlarda da yaptığımız yatırımlarla ülkemizin her tarafını şu anda iyi bir noktaya götürdük" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini sundu. - LEFKOŞA