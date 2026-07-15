KKTC Başbakanı Üstel: Doğal gaz projesini kimse durduramaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Türkiye ile KKTC arasında imzalanan doğal gaz boru hattı mutabakatına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Hiçbir siyasi baskı veya tehdit bu projeyi durduramayacaktır. Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak, enerji bağımsızlığını güçlendirecek ve gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakacak her projeyi Türkiye ile tam bir dayanışma içinde hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Türkiye ile KKTC arasında imzalanan doğal gaz boru hattı mutabakatına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Başbakan Üstel, "Avrupa Birliği, yıllardır Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını tamamen yitirmiş, yalnızca Rum tarafının tezlerini tekrar eden siyasi bir aktör haline gelmiştir. Bu nedenle Kıbrıs Türk halkının meşru hakları konusunda vereceği hiçbir siyasi mesajın bizim açımızdan bir hükmü bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bize ne Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ne de Avrupa engel olabilir"

Türkiye ile daha önce enterkonnekte elektrik sistemi konusunda da protokol imzaladıklarını hatırlatan Üstel, fizibilite çalışmalarının tamamlanmasına rağmen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin girişimleri nedeniyle projenin Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı (ENTSO-E) onay sürecinde bekletildiğini belirtti. Üstel, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın çalışmalarıyla doğal gaz boru hattı projesi hayata geçirilecektir. Burada bize ne Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ne de Avrupa engel olabilir" dedi.

Kaja Kallas'ın açıklamalarının Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını yok saydığını ifade eden Üstel, "Kıbrıs Türk halkının kendi ülkesinde, kendi topraklarında ve Anavatan Türkiye ile yapacağı enerji, altyapı ve ekonomik iş birliği anlaşmaları tamamen kendi egemenlik yetkisinin bir sonucudur. Bu konuda ne Avrupa Birliği'nin ne de başka herhangi bir tarafın onayına ihtiyaç vardır" değerlendirmesinde bulundu.

"Proje, enerji arz güvenliğini ve bölgesel refahı güçlendirecek stratejik bir adımdır"

Türkiye ile imzalanan doğal gaz mutabakatının Kıbrıs Türk halkının enerji güvenliğini ve ekonomik kalkınmasını hedeflediğini vurgulayan Üstel, "Bu proje hiçbir ülkeye karşı değildir, aksine Doğu Akdeniz'de istikrarı, enerji arz güvenliğini ve bölgesel refahı güçlendirecek stratejik bir adımdır" dedi.

Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının çatışma değil iş birliği unsuru olması gerektiğini belirten Üstel, Rum tarafına enerji konusunu siyasi gerilim aracı haline getirmemesi çağrısında bulundu. Rum yönetiminin uzlaşı yerine çatışmayı, iş birliği yerine ise şikayet siyasetini tercih ettiğini söyleyen Üstel, Avrupa Birliği kurumları üzerinden Kıbrıs Türk halkının kalkınmasını engellemeye yönelik girişimlerin sonuçsuz kalacağını ifade etti. Üstel, Avrupa Birliği'nin bölgede barış ve istikrar istiyorsa tek tarafın tezlerini savunmak yerine Kıbrıs Türk halkının varlığını, iradesini ve özden gelen haklarını da görmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamasının sonunda Türkiye ile yürütülen enerji, su, ulaştırma ve altyapı projelerinin kararlılıkla süreceğini kaydeden Üstel, "Doğal gaz boru hattı projesi bu vizyonun önemli bir parçasıdır ve hiçbir siyasi baskı veya tehdit bu projeyi durduramayacaktır. Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak, enerji bağımsızlığını güçlendirecek ve gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakacak her projeyi Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir dayanışma içinde hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı