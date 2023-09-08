Kırgızistan Meclisi Başkanı Avrupa Parlamentosu ile İşbirliğini Görüştü

Kırgızistan Meclisi Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyetle işbirliğinin geliştirilmesi konusunu görüştü. Görüşmede Kırgızistan ile Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliği, parlamentolar arası ilişkiler, insan hakları ve ifade özgürlüğü konuları ele alındı.

Kırgızistan Meclisi Başkanı Nurlanbek Şakiyev, ülkesini ziyaret eden Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyetle işbirliğinin geliştirilmesi konusunu görüştü.

Meclis Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Kırgızistan ile Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve parlamentolar arası ilişkilerin genişletilmesinin yanı sıra insan hakları ve ifade özgürlüğünün korunması ile bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi konuları müzakere edildi.

Şakiyev, bu tür toplantıların ikili ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olduğunu belirterek, "Kırgızistan, her zaman Avrupa Birliği (AB) ile işbirliğini geliştirmeye ilgi gösteriyor. Özellikle Avrupa ülkelerinin parlamentolarıyla etkileşimi ve Avrupa Parlamentosu ile aktif işbirliğini derinleştirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan ile Avrupa Parlamentosu Arasında İşbirliği Komite Toplantısı'nın bu yılın aralık ayında Bişkek'te yapılacağını anlatan Şakiyev, "Demokratik, siyasi, sosyal, ekonomik reformları sürdürme çabasında olan bir ülke olarak Avrupa ülkeleri de dahil tüm taraflarla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Kırgızistan, bizim için özel bir ülkedir"

AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı McAllister da Avrupa Parlamentosunun 2029'a kadar Kalkınma Stratejisi'nde Orta Asya ülkeleriyle işbirliğinin genişletilmesine özel önem verildiğini vurguladı.

McAllister, "Kırgızistan, bizim için özel bir ülkedir. Ülkenin demokrasi alanında kaydettiği başarılar, diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça önemlidir. Bundan dolayı Avrupa Parlamentosu, her zaman Kırgızistan ile mevcut ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgilenmektedir." görüşünü paylaştı.