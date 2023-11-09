Kırgızistan Cumhurbaşkanı Gazze'deki insani krizi derin bir acıyla izledi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Gazze'de yaşanan insani krizi derin bir acıyla izlediklerini belirterek tarafları acil ateşkese ve müzakere sürecini derhal başlatmaya çağırdı. Caparov ayrıca Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16. Liderler Zirvesi'nde Orta Doğu'daki duruma dikkat çekti ve bölgesel entegrasyonun önemini vurguladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Gazze'de yaşanan insani krizi derin bir acıyla izlediklerini belirterek "Tarafları acil ateşkese ve müzakere sürecini derhal başlatmaya çağırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Caparov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16. Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Orta Doğu'daki duruma dikkati çeken Caparov, Gazze'de yaşanan insani krizi derin bir acıyla izlediklerini, tarafları acil ateşkese ve müzakere sürecini derhal başlatmaya çağırdıklarını belirtti.

Afganistan halkına insani yardım sağlamaya yönelik faaliyetlerin sürdürülmesinin önemine işaret eden Caparov, Afgan ekonomisine katkıda bulunacak bölgesel entegrasyonun ekonomik ve insani projelere desteğinin önemini vurguladı.

Caparov, kardeş ülke Türkmenistan'da bu formatta yapılan bir önceki toplantının üzerinden neredeyse iki yıl geçtiğinin ve bu süre zarfında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerini doğrudan etkileyen önemli jeopolitik değişimlere tanık olduklarının altını çizdi.

Bu zirvenin, karşılıklı yarar sağlayan bölgesel işbirliği olanaklarını ele almak için fırsat sunduğunu belirten Sadır Caparov, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının modern koşullarda gerçekten etkili bir entegrasyon aracı olma konusunda muazzam bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Caparov, EİT'nin bu formattaki işbirliğinin gelişmesi için ticaretin, ulaşım ve lojistiğin, enerji güvenliğinin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.