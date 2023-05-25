Kılıçdaroğlu Geri Dönüşüm İşçileriyle Bir Araya Geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara İmrahor'daki geri dönüşüm işçileri ile bir araya geldi. Bir geri dönüşüm emekçisi, "Biz yıllardan beri sıfır atığı uygulayan ve gönüllü olarak bu devlete yapan insanlarız. Ama bugün hayatı boyunca bir kilo sıfır atık toplamamış insanlar Meclis'te alkışlar alıyorlar, iltifatlar alıyorlar. Ama bize 600 TL ceza yazıyorlar atık topladığımız için. Bunu da gündeme getirir misiniz" diye sordu. Kılıçdaroğlu da "Cezayı ne diye yazıyorlar. Sizin bir kabahatiniz yok ki. Size madalya verilmesi lazım" karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, geri dönüşüm emekçilerinden mutlaka sandığa gidip oy kullanmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Adana programı öncesi Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Türközü Mahallesi İmrahor bölgesindeki geri dönüşüm emekçileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

"ÇOK MUTLU OLDUK. ŞEREF VERDİNİZ"

Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Hacı Karaman, Ankara genelinde bin 800'ün üzerinde geri dönüşüm emekçisinin çalıştığını, Çankaya ilçesinde bine yakın üyenin olduğunu ifade ederken, "Yıllardan beri biz buralardayız. Ardiyelerimiz, geri dönüşüm depolarımızla… Bizleri şereflendirdiniz, gururlandık. Çok mutlu olduk. Şeref verdiniz" dedi.

"SOKAKLARDA YILLARDAN BERİ EMEĞİMİZLE 7'DEN 70'E KAĞIDIMIZI TOPLUYORUZ, GEÇİMİMİZİ SAĞLIYORUZ"

Kılıçdaroğlu, "Karşılaştığınız sorunlar nedir?" diye sordu. Karaman, "Sokakta büyük sorunlar yaşıyoruz. Sokakta kağıt toplamak… 25 yıldan beri sokaklarda kağıt topluyoruz. Sokaklarda yıllardan beri emeğimizle 7'den 70'e kağıdımızı topluyoruz, geçimimizi sağlıyoruz. Biz bunu bir meslek haline getirdik. Ama güvencesiz bir meslek. Sosyal güvencemiz yok" yanıtını verdi.

"HER VATANDAŞIN BİR SOSYAL GÜVENLİĞİNİN OLMASI GEREKİYOR"

Kılıçdaroğlu, "Sosyal güvencenin olması lazım. Çünkü sizin zamanı gelince de emekli olmanız lazım. Emekli aylığı almanız lazım. Onunla ilgili de bir düzenleme yapılması lazım. Çünkü her vatandaşın bir sosyal güvenliğinin olması gerekiyor. Sizin işvereniniz yok. İşveren siz sayılıyorsunuz" dedi.

"GERİ DÖNÜŞÜM İŞÇİLERİNİN TÜRKİYE GENELİNDE ÖRGÜTLENDİĞİ BİR ŞEY VAR MI?"

Karaman, "Bu sorunumuzu ilk size söyledik. Yıllar beri beraberiz. Geri dönüşüm işçileri olarak daima sizinleyiz" dedi. Kılıçdaroğlu, teşekkür ederken, "Sağ olun. İstanbul'da da gittim. Ziyaret ettim. Oradaki arkadaşlarla beraberdik. Geri dönüşüm işçilerinin Türkiye genelinde örgütlendiği bir şey var mı?" sorusunu yöneltti. Karaman, "Var efendim" dedi.

"SİZ ALIN TERİYLE ÇALIŞIYORSUNUZ, NE SORUN YARATILACAK"

Bir emekçi Kılıçdaroğlu'na, "Allah Çankaya Belediyesi'nden razı olsun. Yıllarca çalıştık. Bize hiçbir şekilde bir sorun yaşatmadılar" dedi. Kılıçdaroğlu da "Siz alın teriyle çalışıyorsunuz, ne sorun yaratılacak" diye yanıt verdi.

"SANDIĞA GİTMEYİ İHMAL ETMEYİN"

İşçi, Kılıçdaroğlu'na, "Sayın Genel Başkanım, Allah bize bu seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı nasip eder inşallah" derken Kılıçdaroğlu da "Sandığa gitmeyi ihmal etmeyin. Sandığa mutlaka gidin. Yakınlarınız, akrabalarınız var, dostlarınız var. Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinde, onlara da telefon edin, mutlaka sandığa gitsinler. Oylarını kullansınlar. Türkiye'nin bir değişime, dönüşüme ihtiyacı var. Bir barışmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Çok ayrıştık, kamplaştık. Birbirimizi düşman gibi görmeye başladık. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Kim çalışıyorsa, alın teri döküyorsa sosyal devletin onun yanında olması lazım. Onun sorunlarını çözmesi lazım. Var olan dertleri varsa dertleriyle ilgilenmesi lazım. Asıl hedef bu. Cennet gibi bir vatanımız var ve bu vatanda hepimiz huzuru içinde yaşamak istiyoruz. Bunu sağlamak zorundayız. Ben elimden gelen mücadeleyi yapıyorum, siz de kendi çapınızda mücadele yaparsanız sonuca ulaşırız" diye konuştu.

"KİMSE SİZİ YOK SAYAMAZ"

Karaman, "Sayın Başkanım, tek sorunumuz, yok sayılmamak istiyoruz. Sokaklarda farklı gözlerle bakılmamasını istiyoruz. Sonuçta biz yıllardır sokakta alnımızın teriyle çalışıyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Kimse sizi yok sayamaz. Öyle bir şey olamaz. Aslında toplumun her gün gördüğü, karşılaştığı kişilersiniz siz. Sizin sorunlarınızla normalde sosyal devletin ilgilenmesi lazım. Sizi ziyaret etmesi lazım. 'Var mı bir sorununuz' diye sorması lazım. Gelecek endişesi taşıyıp taşımadığınızı, çocuklarınızın iyi okullarda okuyup okumadığı, bu imkanın size gerekli geliri sağlayıp sağlamadığı bir şekliyle araştırması lazım. Benim bildiğim kadarıyla akademik dünyadan bazı hocalar bu alanda ilgilendiler. Ama ne kadar onun devlet katında yankıları oldu onu bilemiyorum. Bir şekliyle sorun var tabi. Çözülmesi gereken sorunlar var" dedi.

"İNŞALLAH, BU SORUNLARI BU SÜREÇTEN SİZİNLE ÇÖZERİZ"

Karaman, "İnşallah, bu sorunları bu süreçten sizinle çözeriz" derken Kılıçdaroğlu, "İnşallah, çözeceğiz" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayan geri dönüşüm emekçilerine, "Ben de birazdan Adana'ya gideceğim. Siz mail atınca geleyim dedim. Maili kim attı bilmiyorum ama 3, 4 arkadaş mail atmıştı mutlaka gelin diye" dedi.

Geri dönüşüm emekçisi bir yurttaş, geri dönüşüm pazarının tekrar açılmasını talep etti. Kılıçdaroğlu da bu konuyu da görüşeceklerini ifade etti.

"CEZAYI NE DİYE YAZIYORLAR. SİZİN BİR KABAHATİNİZ YOK Kİ. SİZE MADALYA VERİLMESİ LAZIM"

Sıfır Atık Projesine değinen emekçi, "Biz yıllardan beri sıfır atığı uygulayan ve gönüllü olarak bu devlete yapan insanlarız. Ama bugün hayatı boyunca bir kilo sıfır atık toplamamış insanlar Meclis'te alkışlar alıyorlar, iltifatlar alıyorlar. Ama bize 600 TL ceza yazıyorlar atık topladığımız için. Bunu da gündeme getirir misiniz?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, "Cezayı ne diye yazıyorlar. Sizin bir kabahatiniz yok ki. Size madalya verilmesi lazım" dedi.

"SİZ KENDİ ARANIZDA BİR KOOPERATİF KURAMIYOR MUSUNUZ?"

Kılıçdaroğlu, geri dönüşüm emekçilerine; "Siz kendi aranızda bir kooperatif kuramıyor musunuz? Mesela o kooperatife satarsınız, o kooperatif de sizin. Dolayısıyla o işleme işini kooperatif yapsa…" dedi.

"SİZDEN İSTEDİĞİMİZ SİYASETTEKİ BU KİRLİ, KARANLIK DÜZENİ AYDINLIĞA KAVUŞTURUN"

Bir başka geri dönüşüm emekçisi, "Başkanım hoş geldiniz, bize onur verdiniz gelişinizle. Bir kez daha emekçiden, ezilenden yana olduğunuzu gösterdiniz. Gelişinizle gerçekten mutlu olduk" diyerek Kılıçdaroğlu'na ziyaret nedeniyle teşekkür etti. Emekçi, "Sizden istediğimiz siyasetteki bu kirli, karanlık düzeni aydınlığa kavuşturun. Biz arkanızdayız" dedi.

"KUTLAMAYI TEKRAR BURADA YAPALIM SAYIN BAŞKANIM PAZARTESİDEN SONRA"

Emekçi, "Biz koşulsuz sizinleyiz. Pazartesi gününden sonra daha güzel günlerde, daha umutlu günlerde bir araya geleceğiz. Kutlamayı tekrar burada yapalım sayın Başkanım pazartesiden sonra" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bence hiçbir sakıncası yok" karşılığını verdi.

"MUTLAKA HERKESİN VATANDAŞLIK GÖREVİNİ YAPIP SANDIĞA GİTMESİ OYUNU KULLANMASI LAZIM"

Kılıçdaroğlu, "Burada önemli olan şu; bir sandığa gitmek. Mutlaka herkesin vatandaşlık görevini yapıp sandığa gitmesi oyunu kullanması. Bu bizim için önemli. Bazen, 'efendim sandığa gideyim mi gitmeyeyim mi… işim var.' Sandığa gitmeli. Bu saatten sonra kimsenin bir lüksü yok" dedi.

"DİK DUR, EĞİLME, ATIKÇILAR SENİNLE"

Emekçiler, Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 yıl önce buldukları portresini hediye ettiler. Kendisine ikram edilen çay için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, daha sonra geri dönüşüm emekçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Geri dönüşüm emekçileri, Kılıçdaroğlu'nu, "Dik dur eğilme, atıkçılar seninle" sloganıyla uğurladılar.