Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde partisinin grup toplantısında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, Bülent Ecevitlerin partisidir. Bu parti hakkı, hukuku ve adaleti her yerde, her ortamda savunan bir partidir. Arınacağız, kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM'de yapacağını duyurduğu CHP Grup Toplantısını, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in aynı saatte Meclis'te yapması ve partililerin güvenlik sebebiyle salona alınmamasından dolayı parti genel merkezinde gerçekleştirdi.

Halka umut vermek, beraber çalışmak ve birlikte mücadele etmek zorunda olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, her şeyi bu ülkenin güzel insanları için yaptığını aktardı. Kılıçdaroğlu, "Layık olacağınız her şeyi yapacağım ve asla sizleri utandırmayacağım. Hakkı, adaleti ve hukuku her yerde ve her ortamda savunacağım." dedi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu bildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, bunu aşacak tek partinin CHP olduğuna işaret etti.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin kurultaylarının düşüncelerin özgürce ifade edildiği kurultaylar olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"CHP'nin kurultayları şenlik kurultayıdır. CHP'nin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, Bülent Ecevitlerin partisidir. Bu parti hakkı, hukuku ve adaleti her yerde, her ortamda savunan bir partidir. Arınacağız, kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez. Bu parti devlete yön çizen bir partidir. Bu parti sıradan bir parti değildir. Bu parti devlet kuran, devlet inşa eden bir partidir. Bu parti ahlakı dokularına kadar koruyan yüksek, çalışkan ve özverili bir partidir."

"CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır." diyen Kılıçdaroğlu, bunu söylediği için eleştirildiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, adalet ve düzen vurgusu yaparak, "Uygar tartışmanın olduğu yerlerde insanlar birbirlerini dinlerler. Ama 'Ben sana para vereyim, sen bana oy ver' böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar, bu partide yokturlar ve olmayacaklardır da." diye konuştu.

"Türkiye bütün mazlum milletlere örnektir"

Bugüne kadar iyi niyetle davrandığını, kimseye kötü gözle bakmadığını ve herkese saygı duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Partiyle ilgili, başka alanlarda, dış dünyada, iç dünyada Türkiye'nin saygınlığını korumaya özen gösterdim. Hiçbir CHP Genel Başkanı yurt dışına gidip 'Bize niye yardım yapmıyorsunuz?' diyemez. Ne demek? Yedi düvele karşı mücadele etmiş, bu topraklardan Yunanlıları, Fransızları, İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de 'Bizi yalnız bırakıyorsunuz.' diyebilir? Emperyalizme karşı mücadelede Türkiye bütün mazlum milletlere örnektir. Emperyalizme karşı mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz."

Kemal Kılıçdaroğlu, dış dünyada büyük değişimlerin olduğuna işaret ederek, "Dünya değişiyor, Orta Doğu değişiyor, Türk Cumhuriyetleri değişiyor. Hürmüz Boğazı'nın ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki CHP bu konuda ne söylüyor? Dış politikada ne söylüyor? Bu devletin çıkarlarını CHP savunmayacaksa kimler savunacak? İşçinin, emeklinin, üreticinin hakkını CHP savunmayacaksa kimler savunacak?" değerlendirmesinde bulundu.

Hak mücadelesini yaparken beraber olmak zorunda olduklarına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Omuz omuza olmak zorundayız. Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim." dedi.

(Sürecek)