Kerkük'te Protestolar: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Irak'ın Kerkük kentinde cumartesi günü meydana gelen olaylar protesto edildi. Kürt nüfusun yoğun olduğu Şorca bölgesinde toplanan göstericiler, sorumluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi talebini dile getirdi. Göstericiler, Kerkük'te Irak bayrağı yanı sıra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağının da olması gerektiğini vurguladı. Olayların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Irak'ın Kerkük kentinde, cumartesi günü 4 kişinin hayatını kaybettiği olaylar protesto edildi.

Kentte Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı Şorca bölgesinde toplanan bir grup gösterici, hafta sonu 4 kişinin hayatını kaybettiği olaylara tepki gösterdi.

Sorumluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi talebini dile getiren kalabalık, "Kerkük'te sadece Irak bayrağı değil, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı da olmalı" ve "Burası Kürdistan" şeklinde sloganlar attı.

Gruptakiler, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde daha geniş çaplı gösteri düzenleyeceklerini belirtti.

Gösterinin başlamasından kısa bir süre sonra bölgeye çok sayıda polis ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kalabalık daha sonra olaysız şekilde bölgeden ayrıldı.

Olayların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.

Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı 25 Ağustos'ta başlatılan protestolar kapsamında, eylemciler Erbil-Kerkük yolunu kapatmıştı.

Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Rahimava bölgesinde toplananlar da karşı gösteri düzenlemişti.

Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması ve olayların büyümesi üzerine kentte sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Olaylarda 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.