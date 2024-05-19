Kavak'ta 19 Mayıs törenleri büyük ilgi gördü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 105. yıl dönümü Kavak'ta da yapılan törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 104. yıl dönümü Kavak'ta yapılan törenlerle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da karaya çıkışının yıl dönümü ilçede yapılan törenlerle kutlandı. Atatürk Parkında yapılan tören ardından Kavak İlçe stadyumunda devam eden kutlamalara İlçe halkı büyük ilgi gösterdi.

Kutlamalar ilk olarak Atatürk Parkında yapıldı. Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, AK Parti Kavak ilçe Başkanı Onur Bakır, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile çeşitli kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirlerinin katıldığı törenle anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin hazırladıkları konuşma ve şiirlerini okudular. Kutlamalar daha sonra ilçe stadyumunda yapılan çeşitli etkinliklerle sürdü. - SAMSUN