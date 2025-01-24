Kasapoğlu: 1 Şubat İzmir İçin Yeni Bir Başlangıç

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, "Kongremizi gerçekleştireceğimiz 1 Şubat'ın AK davamız ve İzmirimiz için yepyeni bir başlangıç olacağına, İzmirimizin güzel insanlarını Ak Parti'nin yerel yönetim vizyonu ile buluşturacağımıza en güçlü biçimde inanıyorum." dedi.

Ak Parti İzmir Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Ortak Akıl' programına katılan Kasapoğlu, "Milletimize çeyrek asır hizmet eden, istikametini milletimizin tayin ettiği AK Partimizin bir ferdi olmanın onurunu taşıyorum. Ortak akıl, vizyon ve teşkilat modeliyle, birlik, beraberlik ve sevgiyle dünya siyaset literatürüne ismini altın harflerle kazımış bu hareketin bir parçası olmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum" dedi.

Ak Parti'nin bir demokrasi destanı yazdığını belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Dünya lideri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın rehberliğinde millete hizmetin, milletin derdiyle dertlenmenin elbette bir bedeli de olacaktı. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilemeyeceği gibi bizler de pek çok engelle, anti demokratik uygulamalarla, kapatma davalarıyla ve hain darbe girişimleriyle mücadele ederek bugünlere ulaştık. Milletin kurduğu bu partiyi yine millet sahiplendi ve bugünlere getirdi. İradesine el koymak isteyenlerin karşısında çelik bir irade gösterdi, demokrasiye geçirilmek istenen ateşten çemberi göğsünde kırıp parçaladı. ve AK Partimizin nezdinde bir demokrasi destanı yazdı."

1 Şubat İzmir için yeni bir başlangıç

"Kongremizi gerçekleştireceğimiz 1 Şubat'ın AK davamız ve İzmirimiz için yepyeni bir başlangıç olacağına, İzmirimizin güzel insanlarını Ak Parti'nin yerel yönetim vizyonu ile buluşturacağımıza en güçlü biçimde inanıyorum." diyen Kasapoğlu, "Yeter ki bir ve beraber olalım, inanalım, azimle çalışalım. Kader gayrete aşıktır, o zaman başarı kaçınılmaz olur." ifadelerini kullandı.

Kongrelerin kendileri için bir muhasebe dönemi olduğunu, bu süreci yenilenmenin, tazelenmenin ve güçlenmenin fırsatı olarak gördüklerini belirten Kasapoğlu; "Ortak aklı ve istişareyi egemen kıldığımız, birlik ve beraberliğimizi AK davamızın harcı yaptığımız bu sürecin sonunda hiç şüphe yok ki kazanan İzmir olacak, bu hareketin her bir ferdi ilk günkü coşku ve heyecanla yola revan olacak." dedi.

Konuşmasının devamında Kasapoğlu; "İzmir teşkilatımız bugüne kadar benzersiz bir fedakarlık ve özveri gösterdi. Biz onların omuzlarındaki yükün farkındayız, onlar da kutlu bir yolun ve davanın neferi olduklarının farkındalar. Her birine en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Yolumuz uzun ve zorlu olsa da hedefimize mutlaka ulaşacağız. Bu büyük görevi sırtlayacak, bu kutlu yolun taşlarını döşeyecek AK Parti İl Teşkilatımızı, başkanımız Sayın Bilal Saygılı beyefendiyi ve fedakar ekibini yürekten tebrik ediyor, kongremizin şehrimize, ilçelerimize ve AK Parti vizyonuna hasret İzmir'in güzel insanlarına zafer getireceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu. - İZMİR