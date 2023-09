Karatay'da Ağsaklı Sosyal Tesisi hizmete açıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Ağsaklı Mahallesine kazandırılan ve içerisinde emekli konağı, muhtar ofisi, lojman ve iş yerlerinin bulunduğu sosyal tesis, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Karatay'ın ihtiyaçları istikametinde eğitimden kültüre, spordan çevreye kadar her alanda birçok özgün projeyi hayata geçiren Karatay Belediyesi, ilçede yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Karatay Belediyesi tarafından Ağsaklı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan tesis, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çevre düzenlemeleriyle birlikte güncel yatırım değeri yaklaşık 7 milyon TL olan sosyal tesis; Ağsaklı Mahallesi'nde 866 metrekare arsa üzerinde, 383 metrekare inşaat alanında inşa edildi. Tesis içerisinde emekli konağı, lojman, muhtar ofisi ve iş yerleri yer alıyor.

"Vatandaşlarımızın faydasına yatırımları bir bir hayata geçiyoruz"

Tesis için düzenlenen açılış programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'da kaliteli ve vatandaşların faydasına yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktararak Ağsaklı Sosyal Tesisinin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Her mahalleye eşit hizmet götürdüklerini belirten Başkan Hasan Kılca, emanet aldıkları görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için çalıştıklarını söyledi. Kılca, "Görevi devraldığımız günden bu yana sermayemiz dua, kazancımız vatandaşlarımızın mutluluğu oldu. Bugün de, Ağsaklı Mahallemize sosyal ve fonksiyonel bir tesis kazandırmanın sevinci içerisindeyiz. Ağsaklı Mahallemize kazandırdığımız sosyal tesisimiz bölgenin sosyal hayatına katkı yapacaktır. Göreve geldiğimizde merkeze uzak 32 mahallemizin hepsini tek tek dolaşarak, ihtiyaçları yerinde tespit etmiştik. Burada bizim en büyük çözüm ortağımız muhtarlarımız ve vatandaşlarımız oldu. Onlardan aldığımız talepleri tek tek not ettik ve o günden bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylelikle 22 adet sosyal tesisimizi merkeze uzak mahallelerimizin hemen hemen birçoğuna kazandırmış olduk. Bu mahallelerimizdeki her hanemizi fabrika olarak değerlendiriyoruz. Çünkü vatandaşlarımız bu bölgelerimizde çok ciddi üretim yaparak, ekonomimize katma değer sağlıyor. Bizler hizmet götürürken merkez ya da merkeze uzak ayrımı yapmadan eşit hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz" dedi.

"Mahallelerimizin standardını yükseltiyoruz"

Bölgeye değer katan güzel bir yatırımı hizmete aldıklarını ifade eden Hasan Kılca tesisle ve mahallelere yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek, "866 metrekare arsa üzerinde 383 metrekare inşaat alanına sahip tesisimizde emekli konağı, muhtar ofisi, iş yerleri, lojman bulunuyor. Tesisimizin güncel maliyeti ise yaklaşık 7 milyon TL'dir. Merkeze uzak mahallelerimizde parke çalışmalarımızı bu yıl itibariyle tamamladık. Çok az bir mahallemizde altyapı çalışmalarından dolayı eksikliklerimiz var ama onları da kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Bu yıl Beşağıl Mahalle'mizle Eğrikuyu arasında kalan ve yayla bağlantı yollarıyla birlikte 16 kilometrelik alanda sathi kaplama yaptık. Ağsaklı ile Akören Kışla'yı bağlayan yolumuzu geçen yıl bitirmiştik. Tüm bu hizmetlerimizle merkeze uzak mahallelerimizin standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz. Yatırımlarımızın hayata geçmesinde milletvekillerimizin, teşkilatlarımızın, Karatay mülki idare amirlerimizin, muhtarlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın büyük desteği var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ağsaklı Sosyal Tesisi'mizin ilçemize, mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ağsaklı Mahallesi'ne kazandırılan tesis dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür eden AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, tesisin birçok özelliği bir arada bulundurduğunu söyledi.

Göreve yeni başlayan Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, ilk mahalle ziyaretinin Ağsaklı Sosyal Tesisinin açılışı ile denk gelmesinin güzel bir tevafuk olduğunu söyledi. Kaymakam Ayhan, Sosyal Tesisin bölgenin geleceğine hizmet verecek güzel bir yatırım olduğuna işaret etti.

Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular da, tesisin Karatay'a ve Konya'ya hayırlı olmasını dileyerek Karatay Belediyesi'nin tüm mahallelerde güzel çalışmalar yaptığını belirtti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın Büyükşehir Yasasını Türkiye'de başarıyla uygulayan başkanlardan biri olduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise hizmetlerinden dolayı Kılca'yı tebrik etti. Tesisin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Tahir Akyürek, "Bu tesis ile bölge insanına katkı sağlayacak bir alan oluşturulmuş. Karatay Belediyesi'nin tüm mahallelerde önemli yatırımları var. Bunların daha da gelişerek devam edeceğine inancımız tamdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sosyal tesis, dualar eşliğinde hizmete açıldı. Ağsaklı Sosyal Tesisi'nin açılışına Karatay mülki erkanı, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı üyeleri, MHP Karatay İlçe Teşkilatı üyeleri, muhtarlar, Karatay Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar da katıldı. - KONYA