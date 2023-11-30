Karatay Belediyesinin 2024 yılı mali bütçesi 5 milyar TL oldu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin 2024 Bütçesi, Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi ve 5 milyar TL olarak belirlendi.

Karatay Belediyesi Meclisi, belediyenin 2024 Bütçesi'ni görüşerek gelecek yılın mali bütçesinin 5 milyar TL olarak belirlenmesini oy birliğiyle kabul etti. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024'te de belediye bütçesinde en büyük pay yine ilçeye yapılacak yatırımlara, hizmetlere ve projelere ayrıldı. Buna göre Karatay Belediyesi Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilen 2024 Yılı Mali Bütçesi'nden en fazla payı ilçeye okul ile sağlık, sosyal ve kültürel tesislerin yanı sıra sportif faaliyetlerin yapılabildiği projelerin yapımını üstlenen Yapı Kontrol Müdürlüğü aldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü, 2024'te 1 milyar 300 milyon TL'lik bir bütçeye sahip olacak. Vatandaşların ve Karatay'ın ulaşım konforuna bugüne kadar çok önemli katkılar sağlayan yol, parke ve daha birçok çalışmalarıyla Fen İşleri Müdürlüğü 780 milyon TL, Mali Hizmetler 600 milyon TL, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 450 milyon TL'lik bütçeye sahip olurken; Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise 435 milyon TL'lik bütçesiyle yeni dönemde de Karatay'ın gelişmesine, güzelleşmesine ve ilerlemesine katkı sunacaklar.

"2019'dan beri bütçemizi yüzde bin 513 oranında artırmış olduk

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2024 Yılı Mali Bütçesi'ni onaylayan Karatay Belediyesi'nin bütün Meclis Üyeleri'ne teşekkür ederek, 2024 Bütçesi'nin hayırlı olmasını diledi. Belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi 2024 Yılı Mali Bütçesi'nde de yine en büyük payı yatırımlara, hizmetlere ve vatandaşın hayatını kolaylaştıracak projelere ayırdıklarının altını çizen Başkan Hasan Kılca, "Bilindiği üzere mali bütçeler, önümüzdeki dönemde yapılacak olan hizmetlere harcanacak gider rakamları ile bunların kaynaklarını gösteren gelir rakamlarının yer aldığı tabloların toplamıdır. Karatay Belediyemizin 2024 Yılı Mali Bütçesi de, meclisimizde görüşülerek ve meclis üyelerimizin tamamının oyuyla yani oy birliğiyle kabul edilmiş oldu. Öncelikle bu kararı oybirliğiyle alan bütün meclis üyelerimize belediyemiz ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Yine önceki bütçelerde olduğu gibi bu bütçenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizim Karatay Belediyesi olarak temel ilkemiz her zaman, mali disiplini sağlamak ve israfı önleyerek tasarrufların ve gelirlerimizin artırıldığı denk bir bütçe yapılması olmuştur. Yeni dönem bütçemizde de bunu hep göz önünde bulundurduk. Aldığımız bu kararla mali bütçemizi geçtiğimiz yıla göre yüzde 61,29 oranında artırmış olduk. Göreve geldiğimiz 2019'daki bütçemiz ek bütçeyle birlikte 310 milyon TL idi. 2024 bütçemiz ise 5 milyar TL olduğunu göz önünde bulundurursak 2019'dan bu yana bütçemizi yüzde bin 513 oranında artırmış olduk. Karatayımız'da yaşayan herkes için hizmet şiarının şekillendirdiği yönetim anlayışımızla geride bıraktığımız görev süremizde ilçemize ve insanımıza hizmetlerin daha kolay, kaliteli ve daha fazla ulaşabilmesi adına yine aldığımız bu kararın çok önemli bir aşama olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"2024'te de yine en büyük payı yatırımlarımıza ayırdık"

Karatay Belediyesi olarak mali bütçelerini her yıl artırarak yola devam ettiklerini, bütçedeki en büyük payın da yine yatırımlara ve yeni projelere ayırdıklarını aktaran Hasan Kılca, "Yapı Kontrol, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Emlak ve İstimlak ile Çevre Konuma ve Kontrol Müdürlüklerimizin bütçeleri içerisindeki toplam payı yüzde 77'yi aşıyor. Bu da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimize hizmet olarak dönüşü demek. Park, bahçe ve yeşil kuşak çalışmalarımız, altyapı ve sosyal tesis projelerimiz okullarımız, karakol binalarımız, ASM yatırımlarımız ve kamu kurumlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz daha birçok hizmet son dönem içerisindeki yalnızca bir kısmını oluşturuyor. Tüm yatırımlar, hemşehrilerimizin yaşam standardını yükselten hizmetlerdir" ifadelerini kullandı.

"Faiz giderlerimiz 0 TL"

Karatay Belediyesi, hayata geçirdiği bütün hizmet ve yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla yaptı. Hiçbir kuruma veya şahsa borçlanmayan Karatay Belediyesinin faiz giderleri de bulunmuyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2024 Yılı Mali Bütçesi ile ilgili açıklamalarını şu sözlerle tamamladı; "2019'da göreve geldiğimiz yıl olduğu gibi aradan geçen süreçte de yatırım ve projelerimizi hayata geçirirken hiçbir esnafımızdan, kamu kurumlarından veya bankalardan borç almadık, inşallah bundan sonra da almayacağız. Faiz giderlerimiz 0 TL. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizim yalnızca milletimize hizmet borcumuz var bu borcumuzu ödemek ve hemşehrilerimize yakışır bir Karatay'a kavuşmak için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Hemşehrilerimize ne vaat ettiysek onu yerine getirmek adına yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunacak yeni hizmetler, özgün projeler ve yatırımlarımız, 2024 bütçemizin çok önemli bir oranını oluşturuyor. Belediye olarak ilçemiz için, hemşehrilerimiz için ve hemşehrilerimizle yol yürümeye devam edeceğiz inşallah." - KONYA